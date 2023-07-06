Ми все контролюємо, – у Зеленського оцінили ймовірність теракту на ЗАЕС

Напруження навколо Запорізької атомної станції зберігається. Однак українська влада контролює ситуацію.

Про це 24 Каналу сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, важливо публічно фіксувати будь-які зміни на станції.

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"Ми ж контролюємо все – не тільки ми, а й наші партнери. Відповідно про це говоримо відразу, щоб зафіксувати", – зазначив Подоляк.

Мінування дахів могло свідчити про плани росіян підірвати каскадно, а потім сказати, що було влучання зверху. Але Україна цьому інформаційно запобігає, висвітлюючи кожен крок ворога.

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Українська розвідка фіксує ознаки зменшення загрози російського теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції. Це пов'язано з тим, що Київ робить певні публічні та непублічні дії в цій сфері.

Розслаблятись щодо можливого теракту на станції зарано, оскільки Кремль перебуває в афективному стані.

Це не означає, що Росія не робитиме цього. Вона сьогодні в стані афекту, коли не мислить раціонально,

– наголосив Подоляк.

Але той факт, що Україна все публічно фіксує, пришвидшить реакцію міжнародної спільноти на будь-який ексцес на ЗАЕС.



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Росія загрожує терактом на Запорізькій АЕС