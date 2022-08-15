Чи зупинить путін ядерний шантаж: ексклюзивний стрім Цимбалюка та Піонтковського на 24 каналі

На ютубі 24 каналу – стрім українського журналіста Романа Цимбалюка з російським публіцистом і опозиційним політиком Андрієм Піонтковським. Головною темою для обговорення став ядерний шантаж диктатора путіна.

росія продовжує залякувати Україну та увесь світ ядерною катастрофою на Запорізькій АЕС. Ворожі військові регулярно обстрілюють територію станції, а крім того – замінували її. Це створює величезні ризики для усього світу, адже ЗАЕС – найбільша атомна станція у Європі.

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Цимбалюк та Піонтковський обговорили, наскільки реальними є погрози підірвати станцію та чи зупинить президент-терорист свій ядерний шантаж.

Стрім Романа Цимбалюка та Андрія Піонтковського на ютубі 24 каналу розпочався 15 серпня о 19:30. Переглянути трансляцію можна за посиланням.

Стрім Цимбалюка та Піонтковського: дивіться відео

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