Чи зупинить путін ядерний шантаж: ексклюзивний стрім Цимбалюка та Піонтковського на 24 каналі
На ютубі 24 каналу – стрім українського журналіста Романа Цимбалюка з російським публіцистом і опозиційним політиком Андрієм Піонтковським. Головною темою для обговорення став ядерний шантаж диктатора путіна.
росія продовжує залякувати Україну та увесь світ ядерною катастрофою на Запорізькій АЕС. Ворожі військові регулярно обстрілюють територію станції, а крім того – замінували її. Це створює величезні ризики для усього світу, адже ЗАЕС – найбільша атомна станція у Європі.
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Цимбалюк та Піонтковський обговорили, наскільки реальними є погрози підірвати станцію та чи зупинить президент-терорист свій ядерний шантаж.
Стрім Романа Цимбалюка та Андрія Піонтковського на ютубі 24 каналу розпочався 15 серпня о 19:30. Переглянути трансляцію можна за посиланням.
Стрім Цимбалюка та Піонтковського: дивіться відео
Ситуація на ЗАЕС: останні новини
- росіяни регулярно вдаються до провокацій на Запорізькій АЕС, при цьому звинувачуючи в обстрілах українську сторону. Однак факти говорять самі за себе – до прикладу, під час однієї з недавніх атак між вильотом та прильотом минало 3 – 5 секунд. Це свідчить про те, що стріляли самі росіяни.
- Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що постійними ударами по ЗАЕС росіяни хочуть тиснути на цивільне населення південних регіонів. Крім того, їхньою метою є від'єднати нас від ЗАЕС та звинуватити у цьому українську армію.
- Тим часом ледь не увесь світ закликає росію вивести війська з території станції. Так, Євросоюз та 41 країна підписали спільну заяву щодо вкрай небезпечної ситуації на ЗАЕС.