росіяни отримали протилежну реакцію, – Жданов про наслідки обстрілів Енергодара

росіяни продовжують цинічно обстрілювати Запорізьку АЕС, щоб звинуватити в цьому ЗСУ. Але світ зовсім по-іншому відреагував, ніж вони хотіли.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, вже 42 держави та Євросоюз вимагають від росії негайно вивести війська із Запорізької АЕС.

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Чи ризикнуть вони підірвати АЕС

Жданов прогнозує, що окупанти продовжуватимуть обстрілювати Енергодар та територію Запорізької АЕС "за інерцією". Через певний час ситуація вщухне і повністю зійде нанівець.

Утім, небезпека все одно існує. Хоч Жданов не вірить, що окупанти реально ризикнуть знищити ЗАЕС.

Так, небезпека існує. В будь-який момент ситуація може вийти з-під контролю. Вони хоч і криворукі, але не зовсім ідіоти. Ви ж пам'ятаєте, хто першим оголосив цю "загрозу". Це був генерал-майор військ радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту. Це була людина, яка розуміла, про що говорить, – зазначив Жданов.

Тому Жданов вірить, що вся ця ситуація – звичайний блеф, а інстинкт самозбереження в окупантів все ж візьме гору. Він згадав про анонімне інтервю співробітників ЗАЕС для ВВС, який зазначив, що росіяни взяли документацію і чітко визначили місця, де можна вести вогонь, щоб не зашкодити АЕС.

Жданов про ситуацію на Запорізькій АЕС: дивіться відео

росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС: коротко