На Запоріжжі тривають бої за трасу на Маріуполь: чому ворог прагне її захопити

Ворог активізував свої дії на Запорізькому напрямку. Там тривають бої за трасу на Маріуполь, хоч вона і не має важливого логістичного значення.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. Крім того, на окупованих територіях росіяни продовжують учиняти свої злочини, зокрема, в Бердянську пострілами розігнали пенсіонерів, що прийшли по виплати.

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Бої за трасу на Маріуполь

Лишенко зазначив, що 13 лютого ворог почав активні дії з наступу на Оріхів. Це атаки не в лоб на населений пункт, окупанти намагаються обійти з боку траси на Маріуполь. Вона не має логістичного значення. Це зручне тактичне укріплення, бо вона розташована на підвищенні, має дерева на узбіччі, тож зручна для оборони.

Фактично, це такий штучно створений вал. Тому траса має стратегічне значення. Її захоплення спростить ворогу наступ на Оріхів і допоможе відрізати ту групу військ, що стоїть біля Гуляйполя. Тому саме в цьому напрямку й точаться бої,

– зауважив депутат Запорізької обласної ради.

Він додав, що поблизу траси є село Мала Токмачка, воно фактично повністю зруйноване через артилерію. Чи будуть в Оріхові вуличні бої поки важко сказати. Однак ворог захоплює лише метри сірої зони, навіть не кілометри, ЗСУ не здали й не здадуть свої рубежі.

Лишенко про те, чому ворог прагне захопити трасу на Маріуполь на Запоріжжі: дивіться відео

Оборонні рубежі Оріхова

За словами депутата Запорізької обласної ради, перші рубежі оборони Оріхова з'явились ще 25 – 26 лютого. Вони є і перед Оріховим, і в ному, й за ним. Облаштовані місця для артилерії. Там стояли військові, що й зупинили просування ворога на Запоріжжя, тож, фактично лінія фронту з того часу непорушна.

"Декілька днів тому ворожа колона була готова на вихід у напрямку на Оріхів. Потім з'ясувалось, що вона була розбита артилерією між Василівкою й Оріховим. Живих не залишилось, як-то кажуть. Зрозуміло, що аналогічна практика буде застосовуватись і надалі", – наголосив Лишенко.

Як він зазначив, військові готові й до цього сценарію, й до бахмутського сценарію. Умовно, коли ворог буде постійно кидати у штурм невеликі групи.

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