Окупанти активно здаються у полон на Запоріжжі: у ворога серйозні проблеми

Окупанти активно здаються в полон на Запорізькому напрямку. У них там є проблеми із забезпеченням підрозділів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що російські угруповання у Херсонській та Запорізькій областях мають певні проблеми із забезпеченням. Тому подекуди вони починають здаватися в полон.

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Які проблеми в окупантів

Як наголосив Світан, окупанти мають два варіанти постачання боєприпасів та інших ресурсів до Херсонської та Запорізької областей. Перший – перевозити їх з Ростова-на-Дону. А це – 600 – 700 кілометрів. Інший варіант – постачати з Тамані через Кримський міст. Там відстань становить близько 300 – 400 кілометрів. А деякі ділянки фронту прострілюються.

На цих ділянках фронту окупанти мають проблеми з кількістю техніки, боєприпасами. Навіть є нестача продовольства. Переважно вони мають армійський запас на півтора тижня. Якщо новий не підвозять – то починаються проблеми,

– сказав Світан.

Це спонукає деякі підрозділи йти в полон українським військовим. Саме тому упродовж останнього часу почастішали новини, що групи з 10 – 20 – 30 загарбників здаються.

Ситуація на фронті: коротко