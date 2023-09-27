ООН та МАГАТЕ нарешті помітили реальні випадки російського терору на Запоріжжі

МАГАТЕ нарешті визнало, що російські окупанти замінували Запорізьку АЕС. Крім того, в ООН помітили, що на захоплених територіях ворог катує українців до смерті.

Журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва прокоментувала 24 Каналу таку запізнілу реакцію міжнародних організацій. Вона висловила обурення, що українці чомусь повинні доводити світу, що їх катують і убивають росіяни.

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"Те, що відбулась якась реакція після півтора року повномасштабного вторгнення, – це не дивує", – зазначила Сисоєва.

МАГАТЕ і ООН визнали російський терор на окупованих територіях: дивіться відео 24 Каналу

Журналістка наголосила, що на окупованій території Запорізької області постійно зникають люди. Їх затримують під час обшуків у помешканні, за відсутності російського паспорта та після доносів.

Зокрема, російські загарбники тотально викрадають цивільних у Михайлівці. За добу зникає одразу по кілька людей з невідомих причин.

Яка ситуація на ЗАЕС

Від самого початку повномасштабного вторгнення росіяни перетворили атомну електростанцію на військову базу, там постійно перебуває російський контингент – є безліч відео- і фотодоказів.

Ми радили б дотримуватись інформаційної гігієни і Гроссі, і всім, хто стежить за перебігом ситуації на ЗАЕС,

– наголосила Сисоєва.

За її словами, на станції триває справжній терор. Місцеперебування працівників ЗАЕС, які не пішли на співпрацю з ворогом, наразі залишається невідомим.

Останні новини про ситуацію на станції

Військовий партизанський рух "Атеш" повідомив, що росіяни влаштували чергову аварію на ЗАЕС. Унаслідок інциденту може припинити роботу цілий енергоблок.

Останнім часом експерти МАГАТЕ чули багато вибухів біля Запорізької АЕС. Ситуація на атомній електронній станції залишається нестабільною.

До слова, "Росатом" сприяє переслідуванню працівників ЗАЕС. Цивільних б'ють, катують електрострумом, душать, імітують страти, погрожують зґвалтуванням тощо.