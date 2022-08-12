Удари з "Градів", обстріли ЗАЕС та вибухи у Мелітополі: що відбувається на Запоріжжі

Ситуація на Запоріжжі досі напружена – окупанти продовжують обстрілювати ЗАЕС, а також з "Градів" б’ють по Нікополю. Що відбувається на Запоріжжі станом на 12 серпня – читайте у статті.

Бойові дії на Запоріжжі за добу

Про це 24 каналу розповів журналіст із Запоріжжя. Він наголосив, що протягом доби бойові дії в Запорізькій області не припинялися.

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За його словами, вночі 12 серпня було добре чути нашу артилерію, яка накривала росіян на території області.

ЗСУ захопили танк окупантів з бурятом. Журналіст повідомив, що бійці полку "Азов", які воюють в Запорізькій області, взяли трофейний танк Т-72 ворога і всередині знайшли живого бурята, який там ховався. Той зачинився в танку, але наші хлопці відвезли танк і здали окупанта працівникам СБУ.

Проте, за минулу добу ворог знову обстріляв кілька населених пунктів на Запоріжжі:

Преображенка,

Юрківка,

Мельник,

Оріхів.

Там росіяни зруйнували об'єкти цивільної інфраструктури.

Проте, на щастя, з окупованої території Запорізької області вдалося евакуювати більше людей. Відомо, що за минулу добу лінію розмежування перетнули майже 2050 людей, хоча зазвичай росіяни випускали лише близько 1,5 тисячі українців.

Авіаналіт росіян на лінії фронту

Кореспондент повідомив, що протягом доби знову був авіаційний наліт на селище Малі Щербаки.

Там проходить лінія фронту і там часто бомблять російські льотчики. Іноді їх там збивають наші військові. Так, кілька днів тому на Запоріжжі ЗСУ збили літак СУ-25. Це робив строковик Нацгвардії,

– зауважив він.

По окупантах, які обстрілюють Нікополь, прилетіла наша артилерія

Також окупанти продовжують з "Градів" обстрілювати з території ЗАЕС Нікополь. Але наші артилеристи час від часу їх там знаходять.

"Треба пояснити, що вони стріляють не з самої атомної станції, там є села – Водяне, Кам'янка-Дністровська та інші населені пункти. Вони туди десь за 10 кілометрів від ЗАЕС заїжджають і звідти стріляють через Каховське водосховище", – відповів кореспондент.

Але нещодавно росіяни почали стріляти позиції ближче – біля Енергодару з села Дніпровка. І за це загарбники поплатилися – місцеві кажуть, що щонайменше один "Град" спалила наша артилерія, також вбило 3 окупантів і багато поранених.

Вибухи у Мелітополі та Бердянську

Журналіст каже, що у Мелітополі місцеві партизани не дають спокою росіянам. Там щодня щось вибухає.

Так, черговий вибух пролунав 12 серпня біля спортклубу, який належить місцевому колаборанту. Там постраждав колаборант, який очолював телевізійну компанію у зрадника Балицького.

Зараз він робить різні телесюжети про життя в окупованому Мелітополі і пропагує проведення псевдореферендуму на Запоріжжі. Ймовірно, він ще довго не зможе сидіти, бо отримав пошкодження задньої частини тіла,

– запевнив кореспондент.

Також у Бердянську були вибухи. Здається, що там окупанти знову почали розміновувати затоплений десантний корабель "Саратов", який давно там лежить. Вони витягають з нього боєприпаси і підривають їх.

Обстріли на Запорізькій АЕС

Минулої доби на Запорізькій АЕС було гаряче, окупанти намагалися створити там "нервову атмосферу" перед засіданням Ради безпеки ООН.

Вони підривали там все, що завгодно, обстріляли з мінометів навіть пожежну частину, де працюють українські рятувальники, які свідомо лишилися в окупації, щоб пильнувати станцію,

– пояснив кореспондент.

Окупанти дуже пошкодили будову, там виникла пожежа і наші рятувальники намагалися все загасити.

Минулої доби генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав припинити вогонь по ЗАЕС та поблизу неї, а також повністю демілітаризувати периметр довкола атомної електростанції.

Журналіст вважає, що окупанти не зможуть підірвати Запорізьку АЕС.

Підірвати станцію – це буде означати, що всі їхні війська на Півдні помруть від променевої хвороби. Єдине, чим можуть скористатися вороги на ЗАЕС, це залякувати весь світ та Україну. І це вони зараз роблять, але не треба цього боятися,

– запевнив він.

Ситуація на Запорізькій АЕС: головне

11 серпня російські окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта. Всього зафіксовано 10 "прильотів". Наразі там ситуація контрольована, радіаційний фон на ЗАЕС в межах норми.

Відомо, що окупанти замінували деякі ділянки Запорізької АЕС та погрожують її підірвати. Крім того, з початку серпня вони вже кілька разів обстрілювали територію станції.

Тим часом у росії нахабно брешуть, що станцію обстрілюють Збройні Сили України. Ба більше, там навіть вирішили скликати з цього приводу засідання Ради безпеки ООН, заявивши, що ця тема "заслуговує упередженої розмови з колегами по Радбезу".

Журналіст розповів про ситуацію в Запорізькій області: відео