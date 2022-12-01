ЗСУ "поливають" ворога артилерією, втрати окупантів величезні: яка ситуація на Запоріжжі
Минулої ночі у Запоріжжі не було зафіксовано прильотів внаслідок атак ворога. Однак протягом останніх 2 діб добре чутно звуки артилерії – це ЗСУ відпрацьовують по позиціях окупантів в області.
Як зазначив кореспондент 24 каналу з Запоріжжя, фронт нікуди не рушив. Але інтенсивність бойових дій збільшилася й це відбуватиметься надалі.
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Втрати ворога на Запоріжжі дедалі зростатимуть
Є повідомлення з області, поки не підтверджені Генштабом, що дуже добре були вражені позиції ворога в районі низки населених пунктів: і під Токмаком, і під Пологами,
– повідомив кореспондент.
Крім того, з'явилося підтвердження, що внаслідок вчорашнього влучання в Будинок культури у селищі Мирне Запорізької області втрати окупантів становлять близько 100 осіб. Також українські захисники влучили в розташування ворога в селі Ясне та під Василівкою.
У регіон приїхало багато резервів російських загарбників, зокрема мобілізовані. Інформацію щодо їхнього розташування наша розвідка доносить до артилеристів і вони влучно відпрацьовують по позиціях окупантів.
"Втрати ворога на території Запорізької області тільки збільшуватимуться. Вони вже щодня оцінюються в понад сотню осіб", – розповів кореспондент.
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На Запоріжжі діють сили спротиву
У Михайлівці під Василівкою було дуже багато окупантів, вони навіть збиралися відновлювати там злітно-посадкову смугу для свого користування. Однак зняли свої прапори й поїхали, звільнивши всі будівлі, які займали в цьому населеному пункті.
Найімовірніше, це була якась ротація і цей підрозділ кинули на посилення, а замість нього можуть заїхати інші,
– зауважив кореспондент.
Водночас сили спротиву діють не тільки на фронті, а й в тилу. Так, в окупованому Токмаку здійснили вдалий замах на керівника місцевої псевдополіції Олексія Кошеля. Колаборант вже давно заважав своєю "діяльністю".
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Ситуація на Запорізькому напрямку: останні новини
- Днями українські військові пошкодили залізничний міст під Мелітополем, яким окупанти возили техніку. З логістикою у ворога на цьому напрямку все гірше. Ба більше, ворог втрачає і військові бази – їх магічним чином нищить вогонь.
- ЗСУ уже скоро, ймовірно, можуть почати наступ і деокупувати захоплені території Запорізької області. Російські окупанти це також розуміють, тому почали готуватися до оборони – кинулися зводити оборонні споруди та рити окопи.
- Упродовж доби 29 листопада окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільних об'єктах населеного пункту Комишуваха Запорізької області. А також здійснили 20 авіаударів по позиціях наших військ та населеному пункту Білогір'я Запорізької області.