Тиск посилюється перед "виборами": які нові методи вигадали окупанти на Запоріжжі

Місцеві жителі на тимчасово окупованому Запоріжжі живуть під постійним тиском. Часто все доходить до крайнощів.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков, зауваживши, що окупанти цілком можуть зупинити людину на вулиці і почати перевіряти телефони на наявність соціальних мереж, VPN тощо.

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Часто опісля вони кидають місцевих до так званих "райвідділів". Загарбники хочуть виявити потенційних учасників руху спротиву.

Попри те, що територія майже 2 роки перебуває в окупації, інтенсивність обшуків не зменшується. Тому, користуючись нагодою, звернуся до людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Безпека для вас має бути головним фактором,

– сказав Ашурбеков.

Досі намагаються всунути російський паспорт

Як зазначив Ашурбеков, історія з примусовою паспортизацією доходить до абсурду. Вже неодноразово були ситуації, коли люди не отримували медичну допомогу, бо не мали російського "папірця". Тепер там погрожують, що не допустять дітей до навчання без цього документа.

Заходи до примусової паспортизації посилюються на тлі так званих "виборів президента Росії". Їм потрібно показати, що багато людей буцімто хочуть отримати цей "папірець".

Вони хочуть показати, що буцімто місцеве населення підтримує окупантів. Вони транслюють це росіянам, щоб показати, нібито ця війна має сенс. Чим ближче буде до "голосування" – тим більше акцій з паспортизації відбуватиметься,

– сказав Ашурбеков.

Ситуація на Запоріжжі: коротко