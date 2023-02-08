Дуже допомагає ландшафт: як ЗСУ відбивають спроби наступу росіян на Запоріжжі

Ворог намагався прорватися до населеного пункту Кам'янське, який розташований на березі Дніпровського водосховища на Запоріжжі. Поряд з ним – найближча від лінії бойового зіткнення дорога на Запоріжжя. Але спроби окупантів виявились невдалими, адже рельєф місцевості виявився на боці ЗСУ – Кам'янське розташований на височині.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук. Він зазначив, що Кам'янське розташований на славнозвісній "дорозі життя", яка через окупантів повністю закрита для руху.

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Ворог був якісно знищений

Депутат Запорізької міської ради повідомив, що 3 тижні тому "героїчні" 20 "ванєк" намагалися зробити прохід на Кам'янське.

Вони навіть знімали відео, розтягуючи триколорну ганчірку. Але окупанти були якісно знищені нашими хлопцями,

– наголосив він.

Кирильчук зауважив, що ця ділянка є замінованою і дуже небезпечною. І росіяни посилали на неї місцевих жителів, щоб ними виявити шляхи, якими можна пробиратися.

"За останні 3 тижні більше не було зафіксовано "славнозвісних" наступів ворога. Проте коли він розуміє, що не може піти наступом, то починає гатити з артилерії. Тому Кам'янське зараз зазнає постійних обстрілів", – відзначив він.

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Можуть піти в обхід

Співрозмовник підкреслив, що наші хлопці тримають позиції і готові до будь-яких сценаріїв.

Їм також дуже допомагає ландшафт цієї місцевості. Кам'янське, як неприступна фортеця, адже окупантам, щоб здійснити прохід вперед і взяти цю висоту, потрібні нереальні зусилля,

– розповів він.

За його словами, ІПСО ворога може свідомо запускати інформацію, що вони будуть брати Кам'янське, а самі підуть в обхід.

"Але наші хлопці готові їх зустріти. Тим більш, що довкола Кам'янського також підготовлені лінії оборони, тому всі наміри окупантів залишаться лише у їхній хворій голові", – додав Дмитро Кирильчук.

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