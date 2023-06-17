На відміну від Каховської ГЕС, це не має жодного військового сенсу: Світан про загрозу ЗАЕС

Одним з інструментів, який може використати Росія, – пошкодження Запорізької АЕС. Це може дозволити Кремлю поставити на паузу або закінчити війну.

Проте підрив ЗАЕС не вплине на рух та цілі українських військ. Про це 24 каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Не стане на заваді для ЗСУ

Він зауважив, що жодної військової необхідності у підриві ЗАЕС немає. На відміну від руйнування Каховської ГЕС.

Росіяни "вимкнули" за допомогою води декілька сотень кілометрів фронту. Не дали можливість нашим військам форсувати Дніпро. І щонайменше протягом місяця на Лівому берегу Херсонщини важка техніка не зможе пересуватись,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Окупанти військовий резерв що звільнився внаслідок підриву Каховської ГЕС, перекинув на Оріхівський та Донецький напрямки.

"Також росіяни можуть підірвати хімічний завод "Кримський титан", щоб затримати рух українських військ", – припустив Світан.

Однак підрив Запорізької АЕС не стане на заваді для ЗСУ. Адже рух українських військ відбувається за сотні кілометрів на Схід від Оріхова та Гуляй Поле. Або за 100 кілометрів на Південь з Херсона на Армянськ.

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Випали з логічної парадигми

Щодо політичної необхідності у підриві ЗАЕС, щоб прикрити відхід військ загарбників з окупованої території, то мінусів від цього для Росії буде набагато більше, ніж плюсів.

Вони відходили й без підриву – з Півночі України, з Харківської області, з Правобережжя Херсонщини, з Ізюмського котла. І окупанти вигадають інформаційний привід для відходу, якщо знадобиться.

"Найімовірніше це чергова лякалка для Європи напередодні ухвалення якихось рішень на зустрічі "Рамштайн" або на саміті НАТО у Вільнюсі. Проте спрогнозувати дії Владіміра Путіна та російських військово-політичного керівництва в такій логічній парадигмі практично неможливо. Вони вже давно з неї випали", – зазначив Роман Світан.

Що говорить Володимир Зеленський Президент України наголосив, що Президент України наголосив, що Росія може підірвати ЗАЕС , яку вони ж контролюють. Адже це стане інструментом впливу на країни Заходу. Це, з точки зору Кремля, має змусити Україну відмовитись від своїх цілей. Зеленський вважає, що запобігти цьому зможе лише збільшення військової допомоги для України.

Ситуація на ЗАЕС