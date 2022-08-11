Ми заберемо ЗАЕС, ситуація контрольована, – Подоляк про ядерний шантаж росії

російські окупанти вчергове обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта. Крім того, росія хоче підключити нашу атомну електростанцію до своєї енергетичної системи. Проте в Офісі Президента кажуть, що ситуація контрольована, Україна забере Запорізьку АЕС.

Про це 24 каналу ексклюзивно розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосиви, що заяви росії про те, що вона забере українську АЕС, це частково шантаж.

До теми Окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС: що там відбувається і який радіаційний фон

Але Михайло Подоляк підтвердив, що окупанти дійсно забрали ЗАЕС.

Зробили це для того, щоб красти в нас виробництво електроенергії і направляти її в анексований Крим. Адже принципово півострів не під'єднаний до електромереж росії,

– пояснив він.

Радник глави ОП зазначив, що ЗАЕС – це територія України, вона приєднана до нас і забезпечувалася нами. "А росія шукає способи, як вкрасти в нас зерно, метал та електроенергію та направити це в Крим. Ми це не дозволимо зробити", – відповів він.

Що стосується ядерного шантажу, то Подоляк наголосив, що росіяни демонстративно мінують територію ЗАЕС та завозять тяжку зброю на промислові території, роблять там склади артснарядів.

"Чи є в нас інструментарій, щоб їх звідти прибрати, – є. Адже суттєво за останні дні збільшився тиск світової спільноти, зокрема G7, яка відверто каже, щоб Україні повернути ЗАЕС", – сказав він.

За його словами, паралельно з цим контроль над ЗАЕС можна тимчасово передати так званим "білим каскам" – посередникам, які можуть забрати станцію від росіян.

Радник глави ОП додав, що росатом не зміг зібрати команду і завести її на територію ЗАЕС, щоб повністю контролювати виробничий процес, він частково контролюється Україною, а росія там лише розміщує свої війська.

Безумовно, ми заберемо ЗАЕС… Ядерний шантаж буде продовжуватися, бо росія більш нічого не вміє, крім вбивства цивільних людей. Але ситуація на Запорізькій АЕС контрольована,

– підсумував Подоляк.

Дивіться повне інтерв’ю з Михайлом Подоляком: відео 24 каналу



Що відбувається на Запорізькій АЕС: коротко