Не лише квартири та будинки: в окупантів з'явився новий механізм відбору майна на Запоріжжі

Росія посилює тиск на окупованій території Запорізької області. Ворог розширив коло людей, у яких відбирає абсолютно все їхнє майно.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів 24 Каналу, що противник опрацьовує новий механізм відбирання майна.

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Як окупанти відбирають усе майно

Голова Запорізької ОВА зазначив, що росіяни посилюють тиск на окупованих територіях. Якщо раніше ворог відбирав квартири та будинки, то тепер почав відбирати й земельні ділянки.

Він розповів, що декілька днів тому окупанти запустили новий черговий реєстр, в який вносять кадастрові номери земельних ділянок людей, у кого вони їх відбирають. Також загарбники опрацьовують новий механізм відбору.

За його словами, тепер вони забирають не лише земельні ділянки, будинки та квартири у мешканців, які виїхали з тимчасової окупації.

Свої помешкання й усе інше втрачають люди, які намагалися заїхати на територію Росії, щоб відвідати родичів та близьких на тимчасово окупованій території. Зокрема, на фільтрації в "Шереметьєво" їх не пропустили.

Наступної доби вже вони з'являються в реєстрі конфіскованого майна й у них забирають абсолютно все їхнє майно, так би мовити, націоналізують,

– заявив Федоров.

Крім того, зауважив він, окупанти нині масово агітують наших дітей вступати до їхніх мілітаристських організацій. Шляхом навчання вони насаджують свою пропаганду, навчаючи дітей начебто стройової підготовки, складанню дронів і розповідаючи неправдиві історії. Тож пресинг та знущання з мешканців цих територій лише посилюється.

В які регіони Росії вивозять українців

Федоров розповів, що ворог намагається депортувати наших людей, зробити непридатними умови для існування або вивезти начебто на навчання чи на роботу в дальні регіони Росії.

Натомість, за його словами, окупанти завозять своїх людей на тимчасово окуповані території, щоб приглушити наш спротив, облаштувати своє життя, змінити генотип населення.

Голова Запорізької ОВА додав, що нашим людям пропонують виїжджати на Урал, в Сибір передавати якийсь досвід або на навчання. Загалом окупанти не пропонують жодного цивілізованого регіону Росії.

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