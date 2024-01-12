ЗСУ відвоювали у ворога пів кілометра території на Запорізькому напрямку, – Федоров

На Запорізькому напрямку захисники відбивають атаки російських військових. Так, міський голова Мелітополя розповів, яку частину території Силам оборони вдалося відвоювати у противника.

У районі Вербового Запорізької області українські захисники відвоювали у російських загарбників пів кілометра території. Про це у своєму телеграмі повідомив Іван Федоров, міський голова Мелітополя.

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ЗСУ відвоювали частину території біля Вербового

За словами Федорова, на Запорізькому напрямку Сили оборони відбивають ворожі атаки. Так, неподалік Вербового українські бійці відвоювали у росіян пів кілометра території.



Ситуація поблизу Вербового / Карта Deepstatemap

Наші воїни протистоять російській армії в надскладних умовах. Пам'ятаємо про це і максимально допомагаємо ЗСУ,

– наголосив Федоров.

Ситуація на фронті: коротко