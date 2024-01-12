ЗСУ відвоювали у ворога пів кілометра території на Запорізькому напрямку, – Федоров
Джерело:Іван Федоров
На Запорізькому напрямку захисники відбивають атаки російських військових. Так, міський голова Мелітополя розповів, яку частину території Силам оборони вдалося відвоювати у противника.
У районі Вербового Запорізької області українські захисники відвоювали у російських загарбників пів кілометра території. Про це у своєму телеграмі повідомив Іван Федоров, міський голова Мелітополя.
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ЗСУ відвоювали частину території біля Вербового
За словами Федорова, на Запорізькому напрямку Сили оборони відбивають ворожі атаки. Так, неподалік Вербового українські бійці відвоювали у росіян пів кілометра території.
Ситуація поблизу Вербового / Карта Deepstatemap
Наші воїни протистоять російській армії в надскладних умовах. Пам'ятаємо про це і максимально допомагаємо ЗСУ,
– наголосив Федоров.
Ситуація на фронті: коротко
- Варто наголосити, що у зведенні Генштабу ЗСУ вранці 12 січня повідомлялося, що за минулу добу Сили оборони відбили три атаки противника на захід від Вербового Запорізької області.
- Протягом 11 січня авіація українських Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу противника.
- Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та склад боєприпасів ворога.
- Генштаб ЗСУ також зазначив, що за минулу добу, 11 січня, українські захисники ліквідували 840 одиниць особового складу ворога. Так, з 24 лютого 2022 року російські окупанти втратили на території України 368 460 солдатів.