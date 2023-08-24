Знаємо точну кількість, – ЗСУ про перекидання резервів ворога на Запорізький напрямок

Українські військові мають певні успіхи на Запорізькому напрямку, тож ворог змушений підтягувати резерви. Водночас у ЗСУ знають про маневри, які намагаються зробити окупанти.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк у етері телемарафону заявила, що окупанти намагаються перекидати резерви на Запорізький напрямок. За її словами, ворогу складно це зробити.

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Території великі та заміновані

На Запорізькому напрямку, "там, де припікає", ворогу доводиться підтягувати резерви, проте через мінні поля, велику територію та вогневий контроль ЗСУ логістика там дуже ускладнена.

За словами речниці ОК "Південь", через це окупанти намагаються маневрувати тими силами, які вже перебувають на тих ділянках фронту.

Ми знаємо точну кількість окупантів, яких перекидають,

– сказала Гуменюк.

Водночас вона відмовилась називати цифру, адже на напрямку триває бойова робота.

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