Ситуацію стабілізували: на Львівщині не буде аварійних відключень світла

26 грудня 2022, 12:20
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Максим Козицький

У понеділок, 26 грудня, у 5 областях України ввели аварійні відключення електроенергії. Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську, Львівську, Київську області та місто Київ.

Аварійні відключення світла запровадили через перевищення лімітів споживання. Проте згодом у Львові стабілізували ситуацію.

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У Львові не вимикатимуть світло

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у Львівській області енергетики стабілізували ситуацію. Відтак, аварійні відключення не запроваджуватимуть.

Електроенергію в області наразі подають відповідно до графіка погодинних відключень.

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Яка ситуація зі світлом в Україні

  • В Україні упродовж зими складна ситуація з електропостачанням може залишатися там, де й зараз є великі проблеми зі світлом – у Києві, Одесі, Харкові та на Дніпропетровщині. Проте до цього списку можуть додаватися інші міста та області в міру того, куди противник завдаватиме ударів.
  • Російські окупанти не здатні занурити Україну в тотальний блекаут. Навіть якщо вони й випустять усі свої ракети за один раз, то все одно електропостачання з часом відновлять. За даними української розвідки, в окупантів залишилося ракет приблизно на кілька масованих ракетних ударів.
  • Проблеми в енергосистемі не вирішаться найближчими місяцями за словами голови енергокомітету Андрія Геруса. Саме тому він порадив підприємцям звернути увагу на газові мініелектростанції для забезпечення себе електроенергією.
  • Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко пояснив, що система електромережі досить велика і кожна ланка має свої особливості. Тому процеси відновлення енергосистеми відбуваються так довго.

Автор: Анна Романюк