Глава МЗС Угорщини зустрівся зі своїм російським колегою в Нью-Йорку. Вони нібито обговорили "хід реалізації домовленостей", яких досягли Путін та Орбан під час зустрічі в Москві 5 липня.

До речі, після зустрічі з російським диктатором Орбан написав листа до Євросоюзу, в якому переповів тези російської пропаганди. Зустріч Сєргєя Лаврова та Петера Сіярто відбулась 16 липня.

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Що відомо про зустріч Сіярто та Лаврова

У російському міністерстві закордонних справ заявили, що зустріч відбулась на полях політичного форуму високого рівня зі сталого розвитку.

Відбувся обмін думками щодо актуальних міжнародних проблем, зокрема ситуації навколо України. Наголошено на неприпустимості грубого порушення Києвом прав національних меншин, що проживають у країні,

– заявила російська пропаганда.

Там також зазначили, що "двостороння взаємодія між Росією та Угорщиною" продовжує "поступово розвиватися", попри "вкрай непросту міжнародну обстановку".

До речі, Петер Сіярто – єдиний глава МЗС серед усіх країн ЄС, який підтримує тісні взаємини та тисне руку своїм колегам у Росії та Білорусі.

Варто зауважити, що Орбан у липні відвідав Київ, потім Москву та Китай нібито у межах "мирної місії", на яку його ніхто не уповноважував.

Володимир Зеленський після цього заявив, що на засіданні Ради Україна – НАТО мовилось, що проросійської політики не може бути в жодного члена Альянсу.