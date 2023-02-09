"Джонсонюк на шабаші": Скабєєва казиться через візит Зеленського у Велику Британію

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва істерить у своїх соцмережах через візит Президента України Володимира Зеленського у Лондон. У той же час вона хизується тим, що диктатор Владімір Путін нагородив науковців Росії.

Ведуча 24 Каналу Катерина Соляр відреагувала на повідомлення пропагандистки. Також вона потролила вдів окупантів, які отримали вживані шуби.

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Істерика Скабєєвої

У своєму телеграм-каналі пропагандистка обурювалась візиту Зеленського у Лондон, британським прем’єром Ріші Сунаком, екслідерами Великої Британії Борисом Джонсоном та Ліз Трасс тощо.

До прикладу, вона опублікувала фото Бориса Джонсона з візиту Зеленського та прокоментувала його: "Джонсонюк також проник на шабаш", а про Ліз Трасс вона написала: "Борець з Путіним (45-денний прем'єр) прийшла потиснути руку Зеленському".

Істерика Скабєєвої / Скриншот з телеграм-каналу

Скабєєва про Ліз Трасс / Скриншот з телеграм-каналу

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Усі не такі, "крім Путіна"

Катерина Соляр переглянула телеграм-канал Скабєєвої, де вона у кожному повідомленні критикувала Зеленського та світових лідерів, але не забула похвалити Путіна.

"Що несеться у пропагандистів? Коли вони побачили турне президента України до Європи, то, звісно, не могли це пропустити поміж себе. Але цікавий нюанс, як вони на те все реагували", – звернула увагу ведуча.

Перед істеричними повідомленнями Скабєєва не забула похвалити диктатора Путіна за те, що він вручив нагороди молодим вченим у галузі науки та інновацій.

Все у світі погано. Усі працюють на те, щоб знищити Росію. А Путін – молодець, вручив всім премії. Дуже важлива новина у наш час. Бо як же без премій у галузі науки та техніки?

– сказала Соляр.

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