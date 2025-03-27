Остання надія для Кремля: що все більше непокоїть Путіна

Після скандалу з витоком інформації із закритого чату Signal в США російські пропагандисти почали заступатись за Дональда Трампа. Вони заявляли, що "скандал виник на пустому місці, тому це цілеспрямована атака проти президента США". Це може свідчити про великий страх Владіміра Путіна.

Таку думку 24 Каналу висловила російська опозиціонерка, політична аналіткиня Ольга Курносова, зауваживши, що крім економічних проблем в Росії російський диктатор все більше втрачає владу. Водночас Дональд Трамп може допомогти зробити російському диктатору кілька речей.

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Трамп – порятунок для Путіна

Російська опозиціонерка пояснила, що дії російської пропаганди – це забаганки Кремля, для якого Трамп є останньою надією. Якби сильно російський диктатор хотів продовжувати війну, в країні-агресорці серйозні проблеми з економікою.

Ба більше, рівень підтримки Путіна серед росіян падає. Соціальні опитування показали, що позначка сягнула нижче 40%, чого не було раніше.

Диктатору рівень підтримки важливий, адже коли він падає, його влада робиться не стабільною,

– наголосила вона.

Путін шукає способи, в який спосіб завершити війну і зберегти владу. Тому надія, яку має він та всі кремлівські еліти щодо Трампа, є дуже велика. Після того, як диктатору видали гаазький ордер на арешт, після заколоту Євгенія Пригожина, коли його ніхто не був готовий захищати, він не стоїть твердо на ногах.

І тут з'являється Трамп – фактично рятівник путінського режиму. Тому Кремль буде "відмазувати" його від всіх ситуацій, які будуть,

– наголосила Курносова.

Цікаво, що видання Politico повідомило, що президент США, прагнучи швидко завершити війну, вже віддав Кремлю 7 "козирів". Серед них – тиск на Україну, телефонні дзвінки російському диктатору, теза про "провину обох сторін" тощо.