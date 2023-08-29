Принизив та плюнув в обличчя воїну ЗСУ: яка доля чекає на скандального фітнес-тренера з Полтави
Джерело:Поліція Полтавської області
У Полтаві атлетичний ухилянт відмовився брати повістку. Під час суперечки зі співробітниками військкомату цей молодик образив всіх українських захисників. Після скандалу ним зацікавилися правоохоронці.
Стосовно Романи Заволоки з Полтави відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". 26-річному фітнес-тренеру, який ображав військових, мають повідомити про підозру.
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Що цьому передувало
Між співробітниками ТЦК та СП й молодиком у Полтаві сталася низка конфліктів на вулиці через повістку. Фітнес-тренер зухвало поводився та провокував військових. Ба більше, спортсмен написав на них заяву. Представники військкомату стосовно нього зробили теж саме.
Заволока називав українських військовослужбовців "чайками" та "гусями" й казав, що вони нібито вбивають людей за гроші. Молодик відмовлявся показувати документи та натомість вимагав цього від співробітників військкомату.
Як пише інтернет-видання "Полтавщина", Роман Заволока знімав свої конфлікти з військовими та викладав їх на власному каналі. Тренер публікував ролики 2 липня, 17 липня та 26 серпня. На останньому відеозапису він плюнув у фронтовика та назвав його "придурком". Також спортсмен кепкував з тремтячих рук військового.
Ким виявився цей ветеран
Як пише ЗМІСТ, цей молодик плюнув в Олександра Мацько. У 2016 році він пішов добровольцем на фронт та став розвідником. Також цей чоловік боронив Україну під час повномасштабного вторгнення Росії. Він отримав контузію, опіки та пошкодження ніг у 2022 році, коли його бронемашина підірвалася на міні на Харківському напрямку. З того часу Мацько служить у військкоматі з другою групою інвалідності.
Нещодавно старший солдат дав невеличке інтерв'ю. Він вважає, що фітнес-тренер образив не його, а всіх українських захисників.
Він (Заволока – 24 Канал) образив хлопців, які воюють, які в шпиталях, які поховані. І один з обов’язків їздити від ТЦК на поховання – це почесна варта, почесний салют останній. Він образив тих хлопців, яких вже немає у живих,
– зауважив Мацько.
Військовослужбовець виступив проти покарання цього молодика у вигляді служби в армії. Він наголосив, що така людина там не потрібна, оскільки вона не гідна ЗСУ. На його думку, Заволока є потенційним перебіжчиком та зрадником.
Схожі обурливі випадки в Україні
- Не так давно у Рівненській області водій автобуса образив військового, що їхав додому після отримання другого поранення, та довів його до сліз. Неприємний інцидент стався на маршруті "Селець — Дубровиця — Рівне". Згодом керманич отримав повістку. Також його пообіцяли звільнити.
- Раніше у Буковелі відпочивальник "наказав" повертатися у Бахмут військовому медику, який перебував там на реабілітації. Між ними сталася суперечка через мовне питання. Вона потрапила на відео та швидко поширилася соцмережами. Після розголосу з'ясувалося, що захисника ображав чоловік блогерки.
- Ця жінка почала виправдовувати агресивну поведінку свого чоловіка та ставити психологічні діагнози воїну ЗСУ. Також вона заявила, що військовослужбовець ЗСУ нібито був напідпитку.
- Закінчилося все тим, що цей відпочивальник перепросив за свою поведінку та записав відео. А військовий медик йому пробачив та побажав його родині здоров'я.