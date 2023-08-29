Принизив та плюнув в обличчя воїну ЗСУ: яка доля чекає на скандального фітнес-тренера з Полтави

У Полтаві атлетичний ухилянт відмовився брати повістку. Під час суперечки зі співробітниками військкомату цей молодик образив всіх українських захисників. Після скандалу ним зацікавилися правоохоронці.

Стосовно Романи Заволоки з Полтави відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". 26-річному фітнес-тренеру, який ображав військових, мають повідомити про підозру.

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Що цьому передувало

Між співробітниками ТЦК та СП й молодиком у Полтаві сталася низка конфліктів на вулиці через повістку. Фітнес-тренер зухвало поводився та провокував військових. Ба більше, спортсмен написав на них заяву. Представники військкомату стосовно нього зробили теж саме.

Заволока називав українських військовослужбовців "чайками" та "гусями" й казав, що вони нібито вбивають людей за гроші. Молодик відмовлявся показувати документи та натомість вимагав цього від співробітників військкомату.

Як пише інтернет-видання "Полтавщина", Роман Заволока знімав свої конфлікти з військовими та викладав їх на власному каналі. Тренер публікував ролики 2 липня, 17 липня та 26 серпня. На останньому відеозапису він плюнув у фронтовика та назвав його "придурком". Також спортсмен кепкував з тремтячих рук військового.

Ким виявився цей ветеран

Як пише ЗМІСТ, цей молодик плюнув в Олександра Мацько. У 2016 році він пішов добровольцем на фронт та став розвідником. Також цей чоловік боронив Україну під час повномасштабного вторгнення Росії. Він отримав контузію, опіки та пошкодження ніг у 2022 році, коли його бронемашина підірвалася на міні на Харківському напрямку. З того часу Мацько служить у військкоматі з другою групою інвалідності.

Нещодавно старший солдат дав невеличке інтерв'ю. Він вважає, що фітнес-тренер образив не його, а всіх українських захисників.

Він (Заволока – 24 Канал) образив хлопців, які воюють, які в шпиталях, які поховані. І один з обов’язків їздити від ТЦК на поховання – це почесна варта, почесний салют останній. Він образив тих хлопців, яких вже немає у живих,

– зауважив Мацько.

Військовослужбовець виступив проти покарання цього молодика у вигляді служби в армії. Він наголосив, що така людина там не потрібна, оскільки вона не гідна ЗСУ. На його думку, Заволока є потенційним перебіжчиком та зрадником.

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