Аmnesty International здійснила людожерський "камінг-аут" задовго до скандального звіту про ЗСУ

Агресія рф змушує українців і світ ретельніше придивитися до діяльності міжнародних правозахисних організацій зі, здавалося, пристойною репутацією. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Чергова зірвана "консерва"

Погіршення справ змушує "бункерного" розкривати приховані карти, "згодовуючи" загалу заготовлені на чорний день "консерви".

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Кейс Аmnesty International у цьому розумінні є класичним. Організація, що принципово уникала медійного мейнстріму, видала сумнівний реліз, яким одразу винесла себе на гребінь міжнародного скандалу.

"Українські війська поставили під загрозу цивільне населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, школах і лікарнях... Наступні російські удари по населених пунктах призвели до загибелі мирних жителів та руйнування цивільної інфраструктури", – відчеканили в АІ слова свого генсека Аньєс Калламар.

Цим єдиним релізом АІ знищила свою репутацію в Україні, яку заробляла багато років. Це визнала голова українського офісу Оксана Покальчук, яка заявила про невідповідність звіту стандартам, встановленим в організації й оголосила про звільнення.

Але тепер, виглядає, антиамністійна хвиля накочується на європейські країни. За повідомленням шведської Svenska Dagbladet, співзасновник шведського підрозділу Amnesty International Пер Вестберг оголосив про відставку через скандальний звіт організації про ЗСУ. Він працював в організації майже 60 років і є членом комітету Нобелівської премії з літератури. Члени організації втікають з Amnesty після заяви про Україну, наголошує видання. За оцінками Amnesty Sweden, за кілька днів з організації пішли приблизно 1000 її учасників.

Шведів, як і українців, спантеличують маніпуляції або мовчання АІ у випадках, коли вчинені чи анонсовані військові злочини рф обурювали світ. Ідеться, наприклад, про жорстоке вбивство українських бійців у концентраційному таборі в Оленівці. Або – про погрози російського генерала підірвати захоплену ними найбільшу у Європі атомну станцію в Енергодарі. І в першому, і в другому разі АІ красномовно змовчала.

Ці звинувачення перегукуються із жорсткими оцінками у редакційній колонці The Times, де дії Amnesty назвали "тупістю", а саму організацію – рупором пропаганди путіна. "Amnesty, проявивши себе м'яко щодо злочину і фашизму, повинна мати порядність піти зі сцени", – наголосила The Times.

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Знайома методичка

Ще раніше оприлюднили критичні оцінки впливових міжнародних юристів щодо звіту АІ. Слідчий ООН з військових злочинів Марк Гарласко заявив, що Україна може розміщувати сили на територіях, які вона захищає.

Україна має зобов'язання захищати цивільне населення, але вона вживає заходів для цього, допомагаючи мирним жителям у переселенні... Звіт поставить під загрозу українське цивільне населення… Тепер у них (рф – 24 канал) є виправдання,

– зазначив Гарласко.

Інші міжнародні юристи Уейн Джордаш і Анна Микитенко визначили принципові невідповідності, що вказують на упередженість звіту. Вони зокрема зауважили, що в організації не пояснили методику дослідження і відмовилися надати значущі деталі доказів. І наголосили, що, готуючи звіт, АІ не звернулися до українського Міноборони чи будь-якої місцевої правозахисної організації, аби збалансувати висновки.

Відбілення звірств

Критичний аналіз "творчості" АІ дозволяє знайти інші сумнівні заяви, що раніше лишилися без належної уваги. Зокрема, у травні 2022-го в організації презентували розслідування щодо звірств росіян під Києвом. Тоді заявили, що основною метою АІ було з'ясувати, чи були у росіян поважні причини знищувати багатоповерхівки у Бородянці. Тобто там допускали, що в принципі існують підстави бомбити мирне місто.

Там же лунали виправдання фактів бомбардувань і містилися звинувачення на адресу мешканців знищених будинків, які лишалися там під час російських ударів. Причиною бомбардувань в АІ назвали імовірну наявність на даху людини, яка начебто стріляла. Тобто правозахисна організація діяла в стилі російської пропаганди, звинувативши жертву агресії у військових злочинах, які вчинив окупант.

Така очевидна трансформація раніше поважної організації дозволяє вдатися до аналогії із coming-out, коли людина публічно оголошує про зміну статі. Адже справді важко очікувати від правозахисника заяв, що суперечать його природі.

Очевидно, що в АІ усвідомлювали репутаційні ризики. А відтак їхні дії спрямовані на досягнення певних завдань. Можна припустити, що такими є спроби виставити Україну на одному рівні з країною-окупантом, вивести Кремль з-під удару за військові злочини, вплинути на скорочення обсягів західної підтримки України.

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Обрані кремлем

Доволі вірогідно, що такі дії інспіровані москвою. До речі, АІ єдина з міжнародних організацій не має в рф дискримінаційного статусу іноагента, що критично відчутно обмежує умови перебування в країні. Напевно, на знак подяки Amnesty International відмовилася визнати політичного опонента кремля Навального в'язнем сумління.

Публікацію звіту АІ у жодному разі не варто розглядати як помилку чи вияв некомпетентності. У цих діях проглядається почерк спецслужб і пропагандистські наративи рф. Це підтверджують відкриті джерела. Так, співробітниця AI Донателла Ровера, яка працювала над українським звітом, раніше виступила експертом у маніпулятивному документальному фільмі про начебто неконтрольоване поширення західної зброї через Україну.

За свідченнями міжнародного журналіста Neil Hauer, який разом із Донателлою перебував у Краматорську в травні 2022-го, вона ще до початку дослідження заявляла, що ЗСУ "скоюють військові злочини". Він так само негативно оцінив інший звіт Донателли Ровери – від 2020 року, щодо Нагірного Карабаху.

Йдеться про один промовистий приклад, що може свідчити про співпрацю АІ зі спецслужбами рф. Але можна вважати, що він є ланкою короткого ланцюга, яким "правозахисну" організацію прив'язали до затерплих незграбних кінцівок бункерного завсідника.

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