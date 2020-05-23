Скандал із Болгарією: чому сусіди прагнуть вчити Україну і до чого тут Кремль

Болгарія висловила претензії щодо територіального поділу Болградського району Одещини і навіть ухвалила декларацію щодо захисту етнічних болгар, які там проживають. Мовляв, ті ризикують втратити національну самобутність. Декларацію направили в Україну. Наші дипломати вважають неприпустимим втручання іншої держави у внутрішню політику.

Детальніше у скандалі з Болгарією розбирались журналісти 24 каналу.

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► Що відбулося

У Болгарії вирішили, що територіальний поділ Болградського району на Одещині загрожує втраті національної самобутності болгар, які там проживають. Відповідну декларацію зі 109 голосами "за" відправили в українське Міністерство закордонних справ.

"Парламент Болгарії категорично не погоджується із запланованими адміністративними змінами та закликає уряд Болгарії вжити всіх можливих дій перед урядом України для забезпечення збереження цілісності болгарської громади в Болградській області в майбутній адміністративно-територіальній реформі", – йдеться у декларації.





►До чого тут Кремль

"Декларація була подана абсолютно одіозним, скандальним і навіть хамським політиком – віцеспікером Валерієм Сімеоновим, який фактично входить у блок болгарських шовіністів, які є прямою клієнтурою Кремля. Частина депутатів їздить в окупований Крим", – розповів історик Ростислав Мартинюк.

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За словами історика, Україна, зокрема Болградський район, – це дельта Дунаю, Балто-Чорноморська вісь. І Москва, яка руйнує цю вісь, дбає, аби посіяти конфлікти в регіоні. "Болгаро-український конфлікт – це те, що треба Москві", – підкреслив Мартинюк.

► Що відповіли у МЗС

Україна з реакцією не затягувала. Називає заяви маніпулятивними і вважає неприпустимим втручання Болгарії у внутрішню політику. У МЗС нагадали: права та свободи всіх етнічних меншин захищені українським законодавством. Також додали, що питання про розподіл області буде вирішене згідно з українськими законами та з урахуванням позиції місцевих жителів, зокрема болгарської громади.



"Вчора, насправді, відбувалися два паралельні процеси. З одного боку болгарський парламент ухвалив цю різку і неприйнятну для України заяву. З іншого боку я мав конструктивні розмови з міністром закордонних справ Болгарії, де ми шукали взаємоприйнятне для обох сторін рішення. Тому я вважаю ніякого дипскандалу не буде", – наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

► Чому сусіди прагнуть вчити Україну

Але чому так відбувається, що сусіди прагнуть нас учити жити? Як кажуть дипломати – зараз Україні потрібно показати свою силу.

Ми не можемо протистояти тиску ззовні. Ми залежні фінансово і політично, залежні у військовій сфері. Тому нам і починають диктувати умови, які насправді є неприйнятними. Але позиція України має бути дуже чіткою і повторю – навіть безкомпромісною,

– переконаний дипломат Володимир Огризко.

В Україні живе 300 тисяч болгар. Це найбільша болгарська нацменшина в світі. Але місця компактного проживання є в кількох українських регіонах. Болгарську мову чи культуру ніхто не забороняє. Втім, Україна повинна приділяти більше уваги дипломатичним відносинам.

Завдання України, кажуть історики і політологи, – не тільки показувати свою силу як держави, а й приділяти більше уваги налагодженню добросусідських взаємин. Зокрема і на Балканах. Адже Кремль не втрачатиме спроб посварити нас із іншими сусідами.

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