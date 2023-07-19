В Україні моніторять усе керівництво ТЦК: є кричущі факти щодо одеського військкома Борисова
Правоохоронці перевірять, чи відповідає рівень життя військкомів тому, що вони задекларували в податковій. Уже є факти незаконного збагачення, зокрема в Одесі – там очільник ТЦК нажив мільйони.
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевіряє, як живуть очільники територіальних центрів комплектування. Моніторинг розпочався після скандалу з одеським військкомом Євгеном Борисовим, в якого виявили незаконне майно, придбане під час війни, на мільйони доларів. Про це заявив Олександр Новіков, голова НАЗК, на пресконференції, передає 24 Канал.
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За словами Новікова, НАЗК та інші правоохоронці моніторять спосіб життя чиновників. Це було рішення Ради національної безпеки і оборони, ініційоване в тому числі міністром оборони Олексієм Резніковим.
Протягом трьох місяців проведемо моніторинг способу життя всього керівного складу всіх рівнів ТЦК,
– запевнив Олександр Новіков.
Уже є перші результати такої перевірки. Керівник Одеського регіонального центру комплектування Євген Борисов незаконно збагатився на 188 мільйонів. Валюту не було названо, та оскільки у ЗМІ таких людей охрестили "бійцями батальйону Іспанія", мова, швидше за все, про євро.
Олександр Новіков зазначив: це рекордна сума. Один об'єкт, куплений в Іспанії на маму, коштує 3 мільйони 700 тисяч євро, а інші – від півмільйона євро.
Голова НАЗК підкреслив, що скандальний військком збагачувався тоді, коли звичайні українці були під постійними обстрілами, зокрема 15 грудня 2022 року, коли Херсон лишився без світла.
У чому ще звинувачують Борисова
Сам військком, як розказав очільник НАЗК, поділився секретом збагачення. Він… брав позики у підприємців. Загалом йому позичили 4 мільйони 200 тисяч доларів.
Співвласник клубу "Ібіца" на мільйон доларів дав одеському воєнкому позику,
– повідомив Олександр Новіков.
Також Євгену Борисову інкримінують організацію каналів незаконного виїзду за кордон.
У НАЗК буде направлено обґрунтований висновок щодо незаконного збагачення керівника Одеського регіонального центру комплектування. Наразі справа перебуває у Державному бюро розслідувань.
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Як розвивалися події довкола військкома
На корупційний скандал відреагувало багато представників органів влади, навіть сам президент.
- У ЗСУ сказали, що мають нульову толерантність до корупції.
- Спершу Євгена Борисова відсторонили, а потім поновили – перевірка нібито нічого не виявила, а закордонні поїздки були законними.
- Володимир Зеленський закликав негайно звільнити військкома та поручив створити робочу групу, яка б перевіряла військкомів в Україні.
- Рішенням Ставки скандального одеського військкома все ж усунули.
- Михайло Подоляк указав, що слід не тільки звільняти корупціонерів, а й проводити аудит, щоб з'ясувати, звідки кошти.
- ДБР надіслало запит до Іспанії щодо майна Борисова.