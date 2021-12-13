Скандал із заступником глави МВС: реакція на дії Гогілашвілі не забарилась

На вихідних 11 – 12 грудня в Україні спалахнув новий гучний скандал із заступником голови Міністерства внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі. Якщо раніше про нього майже ніхто не знав, то зараз уся країна знає його в обличчя.

Навряд чи такої популярності хотів для себе заступник міністра внутрішніх справ, але на вихідних він влаштував огидну істерику поліцейським, які зупинили його автівку на в'їзді до Донецької області.

До теми "Єдине є**ало", російський паспорт і дружина в ОП: все, що відомо про скандального Гогілашвілі

Гогілашвілі бикував до копів

Держслужбовцю вельми не сподобалося, що копи його в обличчя не впізнали і вимагали від нього показати документи свої і того, хто з ним прямував у зону бойових дій. Поведінка та манера спілкування цього заступника міністра була не просто неприйнятною, а справді огидною.

На відміну від поведінки та манери спілкування рядових копів, які показали себе вельми гідно і не прогнулися під натиском цього нахабного російськомовного бика.

Це найточніший опис його поведінки, адже він реально бикував на поліцейських. А щодо російськомовності, заступник голови МВС виявився громадянином Росії та експомічником депутата російської Держдуми Миколи Валуєва.



Заступник голови МВС бикував до поліцейських / Фото з фейсбуку Олександра Гогілашвілі

Олександр Гогілашвілі не надто володіє українською мовою, хоч її знання є обов'язковою умовою при наймі на державну роботу. У який спосіб він без знання мови здобув за 2 роки аж 2 вищі освіти в Україні – теж цікаве питання.

Напрошуються висновки, що і на роботу його влаштували, як то кажуть, "по блату", й освіта в нього має усі ознаки такої, що може бути названа "фіктивною". Усі пам'ятають іншого вихідця з аваківського МВС Іллю Киву, який примудрився цілу кандидатську дисертацію захистити.

Цікаво Я все поверну, – Кива відреагував на позбавлення наукового ступеня

Питання з освітою Гогілашвілі залишається відкритим, але знайшлися певні відповіді на запитання по його працевлаштуванню. З'ясувалося, що його дружина є особистою помічницею Володимира Зеленського.

Звісно, це може бути лише випадковим співпадінням, але злі язики одразу взялися стверджувати, що свою посаду заступник глави МВС отримав виключно завдяки дружині.

Заступника голови МВС звільнили

Водночас це не врятувало його від звільнення. Хоч сам міністр Денис Монастирський у своєму фейсбуці анонсував лише дисциплінарне розслідування щодо "інциденту на блокпосту" і грозився лише тимчасовим відстороненням Гогілашвілі від посади, Володимир Зеленський наполіг на звільненні.

Уже в понеділок, 13 грудня, Олександра Гогішвілі таки звільнили з посади заступника міністра внутрішніх справ. У цій ситуації президент відреагував напрочуд правильно. Однак лишилися запитання:

як цей Гогілашвілі взагалі міг отримати свою посаду;

як він отримав ще й 2 вищі освіти.

Актуально Кабмін звільнив заступника Монастирського Гогілашвілі після скандалу

Боюся, що ці запитання таки залишаться взагалі без відповіді і кожен собі їх дофантазує в міру своїх політичних вподобань. Тішить лише те, що Зеленський не став вписуватися за чоловіка своєї помічниці й удавати, що він нічого про ситуацію не знає чи "триває розслідування".

Могло статися, що цей скандал би взялися заминати, навіть вже все до того йшло. Гогілашвілі досить швидко і правильно відреагував на викриття своєї негідної поведінки – одразу вибачився за надмірну емоційність й пообіцяв сприяти розслідуванню.

Усе йшло до того, що буде день-два скандалу і розголосу, а потому все тихенько спустять на гальмах. Але втрутився Зеленський і цей сценарій відмазування Гогілашвілі не прокатив…

Дивіться повний випуск "Pro новини" на 24 каналі: відео