Танці під "Калінку-малінку": у кафе на Кіровоградщині гості стрибали під російську музику

На Кіровоградщині відвідувачі одного з кафе-барів розважалися під російську пісню. Поліція вже взялася за розслідування цього інциденту.

Влітку 2023 року Верховна Рада заборонила публічне використання російських пісень. Втім, це не завадило гостям одного з кафе-барів Олександрії витанцьовувати під "Калінку-малінку".

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Правоохоронці вивчають інцидент

У мережу потрапило відео, на якому відвідувачі бару розважаються під російську пісню, попри те, що Україна вже майже другий рік протистоїть російському агресорові.

У закладі на Кіровоградщині лунала російська музика: відео Суспільне

На опубліковані кадри звернула увагу поліція. Там заявили, що за фактом публічної трансляції російськомовного контенту вже розпочали перевірку.

"Калінку" начебто замовив військовий

У самому закладі журналістам розповіли, що, мовляв, "Калінку" у діджея замовив військовослужбовець, який прагнув у такий спосіб привітати свого брата, в якого був день народження. За словами адміністратора кафе, діджей не хотів відмовляти захисникові, а тому задовольнив його прохання. Почувши, що лунає російська пісня, каже адміністратор, він наказав її вимкнути та переговорив із діджеєм, аби такого більше не було. За його словами, у закладі використовують лише українські та закордонні пісні.

З початком війни в Україні трапилося чимало скандалів через російські пісні: що відомо