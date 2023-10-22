Танці під "Калінку-малінку": у кафе на Кіровоградщині гості стрибали під російську музику

22 жовтня 2023, 17:56
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Джерело:

Суспільне

На Кіровоградщині відвідувачі одного з кафе-барів розважалися під російську пісню. Поліція вже взялася за розслідування цього інциденту.

Влітку 2023 року Верховна Рада заборонила публічне використання російських пісень. Втім, це не завадило гостям одного з кафе-барів Олександрії витанцьовувати під "Калінку-малінку".

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Правоохоронці вивчають інцидент

У мережу потрапило відео, на якому відвідувачі бару розважаються під російську пісню, попри те, що Україна вже майже другий рік протистоїть російському агресорові.

У закладі на Кіровоградщині лунала російська музика: відео Суспільне

На опубліковані кадри звернула увагу поліція. Там заявили, що за фактом публічної трансляції російськомовного контенту вже розпочали перевірку.

"Калінку" начебто замовив військовий

У самому закладі журналістам розповіли, що, мовляв, "Калінку" у діджея замовив військовослужбовець, який прагнув у такий спосіб привітати свого брата, в якого був день народження. За словами адміністратора кафе, діджей не хотів відмовляти захисникові, а тому задовольнив його прохання. Почувши, що лунає російська пісня, каже адміністратор, він наказав її вимкнути та переговорив із діджеєм, аби такого більше не було. За його словами, у закладі використовують лише українські та закордонні пісні. 

З початком війни в Україні трапилося чимало скандалів через російські пісні: що відомо

  • На Київщині в одному з кафе жінка та чоловік співали пісню Лєпса. Це обурило одну з відвідувачок. Коли дівчина зробила зауваження, її просто виштовхали із закладу.
  • У мережу потрапило відео, на якому молоді люди грубо розмовляють із військовим, який дорікнув їм за голосне прослуховування російської музики. 
  • На Київщині за таку саму заувагу чоловік накинувся на військову із кулаками. 
  • Тим часом в Одесі продавчиня голосно слухала російську пісню і через це вступила у конфлікт із відвідувачкою магазину.
  • На Хмельниччині молодик побив 64-річного перехожого, який попросив вимкнути російську музику, яку той голосно слухав в авто свого товариша.

Автор: Анастасія Колеснікова