Треба будь-що вмовити Трампа приїхати до Києва, – республіканець

Розмова в Білому домі між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом завершилась сваркою. Проте ще не все втрачено у відносинах між Україною та США.

На думку громадського діяча та президента Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Бориса Пінкуса, яку він висловив у розмові з 24 Каналом, важливим кроком щодо розуміння ситуації в Україні став би візит до Києва президента США. Водночас в Білому домі вважають, що Зеленський нібито має першим зробити крок на зустріч Трампу, "повернутися за стіл переговорів" і все "виправити".

До теми "Історія запам'ятає цей день": що західні ЗМІ пишуть про шокову зустріч Зеленського та Трампа

Все можна виправити

"Треба будь-що вмовити Трампа приїхати до Києва", – наголосив Пінкус.

Громадський діяч нагадав, що раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр був проти надання допомоги Україні. Але коли він приїхав і побачив наслідки російської агресії у Бучі, Ірпені та Ізюмі, він кардинально змінив своє ставлення.

Коли під час зустрічі в Білому домі Зеленський показав Трампу фотографії з українцями, яки повернулися з російського полону президент США відреагував на них – він похитав головою та сказав, що "це жахливо". А уявіть, якби він приїхав до України,

– наголосив республіканець.

Також Зеленській під час розмови запросив до України і Дональда Трампа, і Джей Ді Венса.

Я б на місці Зеленського у той злощасний день, якби було підписання угоди про корисні копалини, сказав би, що він офіційно запрошує до України керівництво Сполучених Штатів – від себе особисто і від імені Верховної Ради, та передав би письмове запрошення,

– сказав Борис Пінкус.

На його думку, сьогодні в світі "не все так просто" – нам потрібно досягати цілей, обираючи правильні шляхи. Ціль є ясною, а у виборі шляхів ми іноді помиляємось. На жаль, 28 лютого у Білому домі трапилась саме така помилка.

Зверніть увагу! На думку голови громадської організації "Україна в НАТО" Юрія Романюка, Київ за жодних обставин не має йти на поступки Трампу. Він вважає, що це не принесе позитивних результатів. Однак Україна має вистояти, об'єднавшись з Європою.

Проте республіканець впевнений, що хоч це і болісна ситуація, не потрібно складати руки, адже все можливо виправити. Тим більше, що сьогодні на боці Володимира Зеленського уся Європа та увесь український народ.

Водночас Пінкус закликав не перебільшувати роль США у підтримці України. Європа також багато чого може зробити, проте вона тільки зараз почала консолідуватися довкола Києва.

Зазначимо, що 2 березня у Лондоні проходить саміт щодо підтримки України. В ньому беруть участь низка лідерів європейських країн. На заході обговорюватиметься, зокрема, питання постійної військової підтримки України, а також створення довгострокової угоди, що мала б забезпечити сталий мир та гарантії захисту від майбутніх нападів Росії.