Адміністрація Трампа затіяла велику гру: угода про копалини та сварка із Зеленським її елементи

Після конфлікту Володимира Зеленського і Дональда Трампа стосунки обох країн дещо змінилися. Втім Президент України вже заявив, що готовий повернутися до діалогу й підписати угоду про рідкісноземельні ресурси.

Насправді угода, якої вимагав Трамп, є лише елементом великої гри. Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач, зауваживши, що адміністрація лідера США має свою ціль.

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Яку гру затіяли у США

Команда Трампа дотримується своєї базової логіки – відірвати Росію від Китаю, а для цього потрібно віддати Україну окупантам. У такому випадку Москва стане союзником Вашингтону проти Пекіна. Зрозуміло, що аби все спрацювало треба спершу запропонувати Путіну "ласий шматочок", якось його задовольнити. Саме тут хочуть використати Україну.

Договір про рідкісноземельні метали, зустріч в Овальному кабінеті, "покерна партія", яку вели Трамп з Венсом під час зустрічі з Зеленським – все це елементи великої гри, яку затіяли американські олігархи,

– підкреслив Андрій Длігач.

Отже, від підписання чи не підписання договору про копалини нічого не залежить. Зеленський зробив правильний крок на підняття ставок саме через те, що Україні потрібен не "пустий догорів", не примирення з Росією, а гарантії безпеки, територіальної цілісності та відновлення держави.

Це суперечить грі, яку почали американці, намагаючись зробити Путіна своїм союзником. Трамп запропонував російському диктатору бути посередником в переговорах з Іраном. Готується частково зняття санкцій. На Україну тиснуть відмовою від військових постачань. Про що взагалі мовиться?,

– наголосив доктор економічних наук.

Він додав, що зараз навіть не середина конфлікту, а лише початок. Заява Президента Україна про готовність працювати "під сильним керівником Трампа" навряд чи спрацює. Навіть якщо країни підпишуть угоду, вона не стане виходом для нашої держави.