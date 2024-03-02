На жаль, це правда, – Маск погодився, що Донбас і Крим мають бути у складі Росії

Мільярдер Ілон Маск вчергове висвітлив антиукраїнську заяву щодо війни, розв'язаної Москвою. Цього разу бізнесмен публічно погодився, що Донбас та Крим мають стати частиною Росії.

Він назвав "правдивим" пост, де стверджувалося, що Україна не має достатньо людей, щоб протистояти Росії, саме тому має віддати свої території. Лише нещодавно Маск казав, що Кремль не може програти у війні і виступив проти фінансової допомоги нашій державі.

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Маск про війну.

Ілон Маск у соцмережі Х публічно погодився з словами засновника ПВК Blackwater Еріка Принса, який заявив, що окуповані території мають лишитися за Росією. Мільярдер написав під відповідним постом: "На жаль, це правда".

Потворний мир краще, ніж будь-яке їхнє уявлення про ідеальну війну. Заморозьте лінії... Нехай отримають (Росія – 24 Канал) Крим, Донецьк, Луганськ,

– заявив засновник ПВК,

Як зазначив Ерік Прінс, США нібито мають закінчити війну в Україні, оскільки нібито все, що вона зараз робить – це демографічне знищення. Американський підприємець стверджує, що держава "пережовує наступне покоління робочої сили, яке вони дійсно не можуть замінити зараз".

Окрім цього, колишній офіцер ВМС США написав, нібито в України не вистачає живої сили, а західна оборонна база "жалюгідна". Прінс написав, що "російського ведмедя у традиційній війні не перевершиш".

Мільярдер та війна в Україні