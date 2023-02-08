"Путіну треба зберегти обличчя": Зеленський переконаний, що Макрон вже змінив позицію

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що кремлівському диктатору Владіміру Путіну треба "зберегти обличчя". На думку українського лідера Володимира Зеленського, він вже змінився.

За словами глави держави, між Францією та Україною наразі є справжня довіра. 8 лютого ЗМІ повідомили, що Зеленський може зустрітися з Макроном у Парижі після відвідин Лондона.

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Зеленський вважає, що думка Макрона щодо Путіна змінилася

На думку президента, французький лідер змінився. І цього разу – по-справжньому.

Зрештою, саме він відкрив двері для постачання танків. Він також підтримав заявку України на вступ до ЄС. Я думаю, що це був справжній сигнал,

– пояснив Зеленський.

За його словами, Україна мала багато розмов із Францією, Німеччиною та іншими країнами.

"Я думаю, що сьогодні є справжня довіра. Я знаю, що між Німеччиною і Росією існують тісні історичні зв'язки, а між Францією і Росією – дуже тісні", – зазначив глава держави.

Він додав, що здивований тим, що нащадки росіян, які втекли з країни у 1917 році, підтримують Путіна.

"Росіяни, які залишили свою країну 1917 року під час революції, вся інтелігенція, яка втекла від комуністичного режиму, влаштувалися в Європі. Але я зі здивуванням бачу, що сьогодні деякі з їхніх нащадків підтримують Владіміра Путіна, в той час, як він робить з їхніми сім'ями те ж саме, що робив комуністичний режим у 1917 році", – заявив президент.

Зеленський не може цього зрозуміти. Усі думали, що ці росіяни стали європейцями, проте насправді це не так.

"Їм не подобається це європейське культурне середовище. Це велика проблема", – підсумував український лідер.

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Після Лондона Зеленський відвідає Париж

Президент 8 лютого відвідав Лондон, де зустрівся з прем'єром Британії Ріші Сунаком та королем Чарльзом. Також Зеленський виступив у парламенті.

Після цього з'явилась інформація про те, що український лідер полетить і в Париж, де зустрінеться з Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Канцлер Олаф Шольц вилітає до Парижа цієї середи ввечері (8 лютого 2023 року – 24 Канал), щоб зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським і його французьким колегою Еммануелем Макроном,

– повідомили інформовані джерела в Берліні.

Окрім ймовірної зустрічі з Макроном та Шольцом, Зеленський 9 лютого може виступити з промовою у Європарламенті у Бельгії.