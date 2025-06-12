Якщо це наблизить нас до закінчення війни, – Зеленський нормально сприймає критику Трампа

Володимир Зеленський заявив, що він адекватно сприймає критику президента США Дональда Трампа. За словами українського лідера, це нормально, якщо вона наблизить Україну до закінчення війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для Bild.

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Що сказав Зеленський про сприйняття критики від Трампа

Володимир Зеленський вважає, що, попри добрі слова президента США про російського диктатора, Дональд Трамп розгледів Владіміра Путіна наскрізь.

Президент Трамп бачить, що російська сторона не зовсім відкрита та чесна щодо війни. Я думаю, що Росія просто бреше Трампу,

– сказав український лідер.

Зеленський визнав, що американський президент неодноразово та різко критикував не лише Путіна, а і його самого.

"Я цілком нормально сприйму все (критику на свою адресу – 24 Канал), якщо це наблизить нас до завершення війни. Президент Трамп обрав свою тактику. Я не хочу нікого засуджувати", – наголосив президент України.

Водночас глава держави залишається непохитним у своєму переконанні, що Путін розуміє лише силу, а Америка має її.

Я дуже сподіваюся, що Америка це бачить і розуміє,

– підкреслив Зеленський.

Український президент наголошує, що історично для Трампа не може бути нічого важливішого для нього, ніж відновлення миру у світі.

"Трамп має запровадити санкції, щоб Путін одразу сказав: "Поговорімо про припинення війни". Інакше не буде", – пояснив глава держави.

Він має на увазі пакет санкцій, яким Трамп погрожував Росії, але ще не запровадив.

Водночас головною помилкою санкцій, за словами Володимира Зеленського, було те, що їх запроваджували надто повільно. Як пояснив український лідер, це дало Путіну, його економіці та збройній промисловості шанс адаптуватися до війни.