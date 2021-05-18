Скандальний народний депутат Яценко увійшов до фракції "Батьківщина"

Народний депутат Антон Яценко 18 травня увійшов до складу парламентської фракції "Батьківщина". Політик відомий завдяки низці скандалів, зокрема через корупційну схему у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості.

Про те, що Яценко тепер член фракції "Батьківщина", на засіданні Верховної Ради 18 травня повідомив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук.

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Яценко ввійшов до "Батьківщини"

Згідно з поданою заявою та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про входження народного депутата Яценка Антона Володимировича до складу депутатської фракції політичної партії "Батьківщина",

– зазначив Стефанчук

Нагадаємо, Яценко є нардепом 4 скликань Ради. У 2007 році він пройшов до парламенту за списками "Батьківщини". З 2012 року обирався по виборчому округу №200 на Черкащині: у 2012 році – від "Партії регіонів", у 2014 та 2019 роках вже як самовисуванець.

Що відомо про скандали за участю Яценка