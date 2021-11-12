Скандальному Леросу повідомили про чергову підозру
12 листопада 2021 , 14:53Читать новость на русском
Джерело:ДБР
Нардепу Гео Леросу 12 листопада повідомили про підозру через невиконання рішення суду. Законної сили воно набрало ще 11 серпня 2021 року.
Пресслужба Державного бюро розслідування повідомила, що Київський апеляційний суд визнав інформацію, яку поширював Лерос, неправдивою. Мовиться про дані, оприлюднені на сторінці Лероса 29 березня 2020 року.
Зауважте Немає підстав: Гео Леросу поки що не обиратимуть запобіжний захід
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