У скандальному ОАСКу кажуть, що в них закінчилися гроші

Окружний адмінсуд Києва заявив, що у них немає грошей на зарплати працівникам. Такий стан речей у суді, який планують ліквідувати, назвали "тотальним недофінансуванням".

В Окружному адміністративному суді Києва станом на 30 вересня немає грошей на виконання своїх функцій. Як заявила пресслужба суду, виплатити зарплату працівникам немає з чого.

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"Відтік кваліфікованих кадрів"

Тотальне недофінансування, як стверджують в ОАСКу, призвело до того, що фонд оплати праці повністю вичерпаний. При цьому ОАСК каже про суттєве збільшення кількості звернень громадян до суду.

У суді заявили, що, наприклад, працівник канцелярії, на якого покладено обов’язок реєстрації вхідної кореспонденції – позовів, клопотань й інших документів – цього місяця отримав близько 7 тисяч гривень, що значно нижче від рівня середньої зарплати по Україні.

Така ситуація спричинила відтік кваліфікованих кадрів – за останні три місяці звільнились 13 працівників апарату суду,

– повідомили в ОАСКу.

В адмінсуді сподіваються, що ситуацію вирішать найближчим часом.

ОАСК мають ліквідувати

Президент Володимир Зеленський ініціював ліквідацію ОАСКу, адже суд численними скандалами втратив довіру до себе.

Відповідний законопроєкт від президента щодо ліквідації ОАСК надійшов до парламенту 13 квітня.

Судді ОАСК активно протестують проти рішення і вже звернулись до членів моніторингового комітету ПАРЄ.

Ухвалити законопроєкт не встигли на попередній сесії Ради і перенесли його на осінню.

Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський зазначив, що закон мають ухвалити до кінця 2021 року.

Водночас активісти заявляють про затягування в ухваленні законопроєкту.