Кремль почав грати в поразку: політтехнолог припустив, до чого готують росіян

У російських містах скасовують військові паради до 9 травня. Якщо контрнаступ ЗСУ почнеться напередодні цієї дати, то в Росії можуть взагалі не проводити жодних масових заходів у цей день.

Проте російський політтехнолог і публіцист Марат Гельман впевнений, що в країні-агресорці вже всі паради скасували. Просто ще не всі оголосили цю інформацію. Про це він розповів 24 Каналу.

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Росіяни зрозуміють, що вони на війні

Він зазначив, що росіяни не можуть влаштувати паради не тільки тому, що бояться партизан.

Вони могли провести парад у Владивостоці – далеко від військових дій. Але вони не мають танків, які б могли залучити до цих заходів. Всі свої танки вони зібрали на кордоні з Україною,

– припустив політтехнолог.

На його думку, саме 9 травня стане тим днем, коли росіяни зрозуміють, що вони на війні й що щось йде не так.

Нещодавно пройшла інформація, що адміністрація президента Владіміра Путіна дала розпорядження своїм медіа більше не принижувати ЗСУ, а навпаки говорити, яка це потужна армія та як вона забезпечена Заходом.

"Робиться це для того, щоб м'якше визнати поразку. Кремль почав грати в поразку", – впевнений Гельман.

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Буде поразка

Він звернув увагу на залякування власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина. Той почав говорити, що піде з фронту, якщо йому чогось не дадуть.

Зміст цієї заяви один: коли буде поразка Росії, Пригожин скаже, бачите, я пішов і українські війська пішли в наступ,

– пояснив співрозмовник.

Марат Гельман наголосив, що в цілому є таке відчуття, що російська влада готує людей до того, що ніякої перемоги бути не може. І вони повернуться у кордони станом на 24 лютого 2022 року.

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