Кремль почав грати в поразку: політтехнолог припустив, до чого готують росіян
У російських містах скасовують військові паради до 9 травня. Якщо контрнаступ ЗСУ почнеться напередодні цієї дати, то в Росії можуть взагалі не проводити жодних масових заходів у цей день.
Проте російський політтехнолог і публіцист Марат Гельман впевнений, що в країні-агресорці вже всі паради скасували. Просто ще не всі оголосили цю інформацію. Про це він розповів 24 Каналу.
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Росіяни зрозуміють, що вони на війні
Він зазначив, що росіяни не можуть влаштувати паради не тільки тому, що бояться партизан.
Вони могли провести парад у Владивостоці – далеко від військових дій. Але вони не мають танків, які б могли залучити до цих заходів. Всі свої танки вони зібрали на кордоні з Україною,
– припустив політтехнолог.
На його думку, саме 9 травня стане тим днем, коли росіяни зрозуміють, що вони на війні й що щось йде не так.
Нещодавно пройшла інформація, що адміністрація президента Владіміра Путіна дала розпорядження своїм медіа більше не принижувати ЗСУ, а навпаки говорити, яка це потужна армія та як вона забезпечена Заходом.
"Робиться це для того, щоб м'якше визнати поразку. Кремль почав грати в поразку", – впевнений Гельман.
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Буде поразка
Він звернув увагу на залякування власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина. Той почав говорити, що піде з фронту, якщо йому чогось не дадуть.
Зміст цієї заяви один: коли буде поразка Росії, Пригожин скаже, бачите, я пішов і українські війська пішли в наступ,
– пояснив співрозмовник.
Марат Гельман наголосив, що в цілому є таке відчуття, що російська влада готує людей до того, що ніякої перемоги бути не може. І вони повернуться у кордони станом на 24 лютого 2022 року.
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У Росії масово скасовують паради на 9 травня
- Паради 9 травня спочатку скасували в Бєлгородській та Курській областях, що межують з Україною. Також від проведення таких заходів відмовились в тимчасово окупованому Криму.
- Пізніше скасувала паради влада міста Саратова. Замість них вирішили влаштувати концерт під вікнами ветеранів.
- Також про скасування параду повідомив губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз.
- Після "бавовни" над Кремлем, що пролунала вночі 3 травня, Владімір Путін може скасувати навіть парад на Червоній площі 9 травня.