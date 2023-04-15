Скасування парадів у Росії та загроза атаки на Великдень: інтерв'ю з Михайлом Подоляком

У Кремлі вирішили скасувати паради у прикордонних з Україною російських областях, а також на тимчасово окупованому півострові Крим. Війна з нашою державою не виправдала очікувань росіян і це зруйнувало їхню психіку.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він також прокоментував поведінку угорського прем'єра Віктора Орбана та оцінив загрозу від окупантів на Великдень.

Цікаво Святкові салюти чи ППО: чому в Росії скасовують паради до 9 травня

Нагадаємо, що у першій частині інтерв'ю ми вже писали про річницю знищення ворожого крейсера "Москва", навчаннях Тихоокеанського флоту Росії, а також злив даних Пентагона. Читайте – за посиланням.

Орбан має бути вигнанцем у ЄС

Віктор Орбан договорився, бо у США готують санкції проти оточення угорського прем'єра. Також в Конгресі розробляють законопроєкт щодо санкцій, націлених на колишніх чиновників і на прихильників уряду, що переважно пов'язані з партією "Фідес". Чи буде це останнім попередженням для Орбана?

Орбан не є ньюзмейкером глобального типу. Це людина, яка повторює наративи Росії. В ситуації з Орбаном дивує, як можна допустити, що в Радбезі ООН головує Росія. Це ж нонсенс, бо на рівні Європи та інших країн вже визнали, що це держава-терористка.

Ба більше, є десятки тисяч кримінальних справ щодо конкретних злочинів проти людяності, проти цивільного населення, що підтверджені не тільки Генеральною прокуратурою України. В прямому ефірі відбувається масштабна руйнація цілої країни, її критичної інфраструктури.

Це воєнний злочин проти людяності. Це конкретні елементи. Навіщо говорити якісь слова – просто ухваліть відповідні рішення. Росія незаконно перебуває в ООН і з 1991 року порушує правила, які є в організації. ООН має відсторонити Росію.

ЄС має певні цінності. У межах цих цінностей є право окремої людини та держави на свободу. Можна назвати це територіальною цілісністю, суверенітетом тощо. Але це правила та цінності – чи це фікція? Якщо виходить Орбан і робить подібні заяви, то, мабуть, він не має бути в Євросоюзі. Навіщо йому робити якесь попередження? Він повинен бути відправлений геть з ЄС і жити окремо, має бути ізгоєм – це очевидно.

Якщо є правила і хтось не виконує їх як Орбан, який демонстративно плює на них щоразу, то чому ЄС не розуміє, що у них є якісь правила. Це призведе до обнулення їхніх цінностей, політичних систем і територій.



Угорський прем'єр Віктор Орбан / Getty Images

Петер Сійярто підписує щось з Москвою – це демонстративне приниження європейської спільноти в цілому. Тому до ЄС починають так ставитись, як до людей, які не можуть захистити свої правила. Що сьогодні робить Україна? Вона захищає європейський простір, показує, що для нас важливі правила, цінності. Ми хочемо бути такими, якими ми є: вільними, демократичними.

Ми готові за це платити максимальну ціну. Ми кажемо Європі, що захищаємо їхнє право бути тими, хто вони. А вони дозволяють нас ображати дивним суб'єктам, які отримують від них гроші та захищені їхніми правилами. Виникає питання – чи взагалі існує міжнародне право?

Путін може вийти та сказати, що передає ядерну зброю Білорусі. Йому навіть Китай каже, що це не можливо юридично, адже не можна просто взяти й передати третій стороні ядерні запаси. Це порушує міжнародну безпеку, глобальний договір про нерозповсюдження зброї. Однак Путіна це не хвилює.

Так само й Орбан може говорити нібито України не існує, суверенітету в неї немає. Поки це не буде змінено, поки це лицемірство не буде прибрано з глобальної політики, це буде проблемою.

Я з великою симпатією ставлюсь до своєї країни – ми виконуємо санітарну функцію, хочемо повернути світу головне – правила і міжнародне право. Якщо ти його дотримуватимешся, то ми житимемо в безпечному світі. Сьогодні Україна платить найвищу ціну, щоб усі могли жити в безпеці.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

3 чинники, чому Росія досі має вплив на ООН та інші організації

Ми вже рік говоримо про це, але чи змінилось щось? Адже Росія головує в ООН і навіть після тих кадрів, зі стратою українського військового, коли мала бути якась реакція, але окрім занепокоєння – нічого не відбулося.

Ми працюємо над цим і бачимо, що риторика світових лідерів стосовно України, Росії та розуміння фіналу війни – змінились. Однак є три чинники, які поки не змінились:

російські корупційні гроші , яких все ще багато і велика кількість людей прямо чи опосередковано інтегровані у ці корупційні схеми;

, яких все ще багато і велика кількість людей прямо чи опосередковано інтегровані у ці корупційні схеми; нікуди не зникло проросійське лобі;

Наприклад, очільника МОК, який каже начебто не можна ображати російських спортсменів. Водночас дві третини з них є військовими – працюють в системі СКА, ЦСКА тощо. Вони безпосередньо беруть участь в агітації війни, пропагандистських заходах та збирають гроші.

Також є НХЛ, де ключовою особою є Алєксандр Овечкін – член "команди Путіна". І це ніяк не впливає на його кар'єру, бо бізнес – це бізнес і гроші є гроші. Люди хочуть жити ніби війни в Україні немає. Це навіть не проросійські люди, а прогрошові.

І така мережа – вона велика. Є безпосередня корупція і є лобі – люди, які зацікавлені у тому, щоб ситуація залишалась такою, як є. третя складова – інтелект, якого не вистачає у глобальній політиці. Сьогодні світ розбалансований і нестабільний, бо ніхто не аналізує, які будуть наслідки, і це проблема. У Кремлі шукають на кого перекласти провину за провал Аналітики з Bloomberg кажуть, що на війні проти України загинула еліта російських спецпризначенців. За оцінками США, російські спецпідрозділи спустошені війною на 90 – 95%, але водночас є повідомлення, що Росія відновила свій наступ на Бахмут, через покращення співпраці міноборони та вагнерівців. Це свідчить про те, що вони домовились і їхні конфлікти вичерпані? Конфлікти є невід'ємною частиною політичного ландшафту Росії. Євгєній Пригожин абсолютно точно ображений російським міноборони та загалом політичною елітою. Він точно не людина, яка це просто пробачить. Крім того, російське міноборони не може дозволити домінувати в інформаційному полі приватним військовим компаніям. А сьогодні Пригожин виглядає в ультрапатріотичному середовищі людиною, яка є вкрай реакційною, так званим національним героєм, на противагу Сєргєю Шойгу, який є національним клоуном. І це російське міноборони не пробачить. У цій війні у них немає чемпіонів, бо є багато тактичних і оперативних поразок, зокрема на Бахмутському напрямку. Очевидно, що хтось має відповідати й це створюватиме додаткові лінії напруження. Так, вони просуваються, на 100 метрів, але там немає сьогодні міста і вони точно не вийдуть на кордони адмінмежі Донецької та Луганської області, про що постійно говорить Владімір Путін. Це один зі сценаріїв: вийти на адмінкордони областей і в односторонньому порядку сказати буцімто своє завдання вони виконали й воювати далі не будуть. Відтак, примусьте Україну сісти за стіл переговорів. Це дуже страшний сценарій, до якого схильний Путін, бо розуміє, що втілити "Київ за три дні" він не зможе.

Не буде ніякого сталого внутрішнього миру між Пригожиним, Шойгу, Герасимовим, чи будь-яким іншим суб'єктом в силовій вертикалі Росії. Вони всі сьогодні шукають, хто винний, кого потрібно вбити напередодні судових розглядів того, що відбувалось в Україні, на кого списати провину. Варте уваги Далі буде: як Росія поринає у 90-ті та захлинається від вбивств та пограбувань Так зване злагодження між ПВК "Вагнера" і ВДВ відбулось ще кілька місяців тому і суттєвої переваги окупантам не дало. Вони воюють виключно кількістю солдат, яких вони витрачають на сантиметр поля бою. Скасування парадів у Росії та загроза атаки на Великдень СБУ закликає українців не відвідувати масових зібрань і дотримуватись безпекових рекомендацій на Великдень. А в прикордонних областях Росії та окупованому Криму вже скасовують паради до 9 травня. Можливо їм треба провести ходу безсмертного полку, але взяти справжні обличчя. Адже вони не очікували таких втрат, що вони зазнали у цій війні. Коли росіяни заходили в Україну, то їм обіцяли, що воювати будуть спецпідрозділи, а вони сидітимуть на дивані та дивитимуться як "українців ставитимуть на коліна". Сьогодні це все має інший вигляд – повністю закрита країна, тотальна мобілізація, повне обмеження прав, перехід економіки на військові рейки, істеричний пошук зброї, постійні атаки невідомими БпЛА тощо. Це створює інше враження – Росія усвідомлює, що повністю перебуває у війні. Кремль так і не зміг пояснити своїм громадянам: чому вони напали на маленьку країну і не змогли її перемогти;

чому війна масштабується на їхній території;

чому їх усі вважають агресорами, якщо вони тут нібито звільняють території;

чому вони звільняють від нацистів, але концентраційні табори будуються в них.