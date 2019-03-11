Скасування мита на вивіз металобрухту відродить непрозорі схеми, – голова асоціації

Верховна Рада проголосувала за продовження дії мита на експорт металобрухту, однак у парламенті було зареєстровано рішення про скасування цього рішення.

Про це заявив глава об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає "112.ua".

За словами Каленкова, продовження дії мита на експорт металобрухту збереже 30 тисяч робочих місць в Україні, дасть можливість Україні проводити з металобрухту продукцію і продавати її за кордон за вартістю набагато вище вартості брухту, створюючи при цьому робочі місця і сплачуючи податки в Україні. У разі ж скасування мита з України буде безконтрольно вивозитися стратегічну сировину в країни, де з нього все-таки вироблять продукцію.

"Потрібно розуміти, що держава на цьому (безмитний вивіз металобрухту – Ред.) не заробляє, тому що найчастіше там непрозорі схеми, люди працюють в гаражах, працюють не за контрактом, отримують неофіційні доходи. Ефект для держави, для бюджету практично нульовий", – заявив Каленков.

За два роки дії мита на вивіз металобрухту в Україні вдалося відновити виробництво на кількох підприємствах, збережена валютна виручка, яка допомагає утримувати курс гривні.

"Ми можемо говорити, що валютна виручка, яка була збережена та примножена – становить близько 3 мільярдів доларів на рік. І це, на секундочку, приблизно 7-7,5% всього експорту України. І тут ми всі можемо бачити, і звичайні українці, і ті, хто займаються економікою вплив такого рішення на курс валют, на інфляцію і так далі", заявив експерт.