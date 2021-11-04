Сказали, буду смішним, якщо не помру, – Саакашвілі написав листа із грузинської в'язниці

Міхеіл Саакашвілі написав листа з в'язниці у Грузії. Він повідомив про критичний стан свого здоров'я та погані результати аналізів.

Уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова наголосила, що у 71-річницю ухвалення Конвенції про захист прав людини продовжують катувати громадян. Вона додала, що Грузія теж є підписантом Конвенції.

До речі У Саакашвілі почалися проблеми із серцем, – лікар

Денісова закликала керівництво Грузії дотримуватися норм міжнародного права.

"Міхеіл сьогодні вкрай потребує підтримки з боку світового співтовариства. Звертаюся до грузинської влади забезпечити громадянина України Міхеіла Саакашвілі належною медичною допомогою", – констатувала омбудсменка.

Лист Саакашвілі

Також Денісова показала листа, який написав політик. Він нагадав про всі вислови влади, які лунали у його бік. Зокрема, про те, що "Саакашвілі має право на самогубство".

Лідер їх фракції сказав мені, якщо я не помру на 41 день, то буду смішний,

– розповів політик.

Він сказав про своє погане самопочуття та попросив активізувати співпрацю із західними союзниками щодо його звільнення.



Лист Саакашвілі / Фото з телеграм-каналу Людмили Денісової

Що відомо про затримання Саакашвілі