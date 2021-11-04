Сказали, буду смішним, якщо не помру, – Саакашвілі написав листа із грузинської в'язниці
Джерело:телеграм Людмили Денісової
Міхеіл Саакашвілі написав листа з в'язниці у Грузії. Він повідомив про критичний стан свого здоров'я та погані результати аналізів.
Уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова наголосила, що у 71-річницю ухвалення Конвенції про захист прав людини продовжують катувати громадян. Вона додала, що Грузія теж є підписантом Конвенції.
До речі У Саакашвілі почалися проблеми із серцем, – лікар
Денісова закликала керівництво Грузії дотримуватися норм міжнародного права.
"Міхеіл сьогодні вкрай потребує підтримки з боку світового співтовариства. Звертаюся до грузинської влади забезпечити громадянина України Міхеіла Саакашвілі належною медичною допомогою", – констатувала омбудсменка.
Лист Саакашвілі
Також Денісова показала листа, який написав політик. Він нагадав про всі вислови влади, які лунали у його бік. Зокрема, про те, що "Саакашвілі має право на самогубство".
Лідер їх фракції сказав мені, якщо я не помру на 41 день, то буду смішний,
– розповів політик.
Він сказав про своє погане самопочуття та попросив активізувати співпрацю із західними союзниками щодо його звільнення.
Лист Саакашвілі / Фото з телеграм-каналу Людмили Денісової
Що відомо про затримання Саакашвілі
- Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі анонсував своє повернення до Грузії. Він 1 жовтня оприлюднив відео з Батумі, а уже ввечері його затримали.
- Проти політика на батьківщині відкрили низку кримінальних справ, по двох з яких уже винесли вироки. Тому Саакашвілі відправили до в'язниці в місто Руставі, де він оголосив голодування.
- Так, політик голодує вже 35 день. За словами його коханої, нардепки Єлизавети Ясько, Міхеіл Саакашвілі уже схуд на 20 кілограмів.
- З в'язниці Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому, де подякував йому за підтримку та висловив переконання, що він зможе скоро повернутися до України.
- Президентка Саломе Зурабішвілі кілька разів заявляла, що ніколи не помилує Саакашвілі.