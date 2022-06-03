Скільки білорусів воює на боці України: Вячорка назвав цифру

Є багато білорусів, які боряться проти російський окупантів. Зокрема, й на українському фронті.

Зокрема, білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського, збільшився й став полком. Про це 24 каналу сказав білоруський опозиційний журналіст Франек Вячорка.

Увага Колона білоруської військової техніки підійшла до самого кордону з Волинською областю

За його словами, він перебуває на постійному зв'язку з усіма угрупованнями, що воюють на боці України. Окрім полку Калиновського (до складу якого увійшли батальйони "Литвин" та "Волат"), є ще загін із добровольців – полк "Погоня". Вони поки не приступили до активних бойових дій, але ще тренуються.

Також є декілька груп білорусів у територіальній обороні, у міжнародному регіоні.

За нашими оцінками, щонайменше 1 500 білорусі зараз воюють на боці України,

– сказав Вячорка.

Бажання білоруських добровольців боротися разом з українцями проти російських окупантів підтримала опозиціонерка Світлана Тихановська. Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав їх "божевільними громадянами".

Не варто забувати й про партизанів

Ба більше, як додав журналіст, серед білорусів є й безліч тих, хто веде партизанську війну.

Вячорка також розповідав, що Олександр Лукашенко вже остаточно прийняв правила гри Путіна. Однак він вважає вторгнення армії Білорусі в Україну малоймовірним.

Щонайменше 1500 білорусів воюють на боці України: дивіться відео

Білоруси не хочуть воювати проти України