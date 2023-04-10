"Золотий місяць": Світан припустив, скільки часу потрібно на контрнаступ ЗСУ
Українська армія готується до контрнаступу. Та в будь-якої армії, яка планує широкомасштабний наступ, є місяць.
Про це 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан. За його словами, саме за перший місяць руху можна досягнути максимальної кількості пройдених кілометрів та розбитих ворогів.
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Скільки часу треба ЗСУ для контрнаступу
"Так званий "золотий місяць", протягом якого можна рухатися не зупиняючись, підтягуючи резерви, розвертаючись, стримуючи фланги", – заявив Світан.
Далі вже – позиційна війна.
От рівно стільки, скільки в перший місяць вийдемо, рівно стільки це вже називається й наше,
– сказав військовий експерт.
Скільки часу треба на контрнаступ ЗСУ: дивіться відео
Що буде далі
Він зазначив, що далі вже буде зачистка тих позицій, які відіб'ють, оскільки буде наступний етап.
"Це вже підтягування резервів, накопичення резервів, зачищення території", – розповів льотчик-інструктор.
Полковник ЗСУ в запасі наголосив, що цей процес триває ще близько пів року.
"Тому максимально ми просунемося у перший місяць – цей "золотий місяць". А далі кілька місяців будемо зачищатися та збирати резерви для наступного руху", – підсумував Роман Світан.
Можливий злив документів про майбутній контрнаступ ЗСУ
- У мережу злили начебто "засекречені" військові документи, у яких нібито є плани США та НАТО щодо розбудови ЗСУ перед контрнаступом.
- Військові аналітики переконані, що, ймовірно, в документах змінили деякі розділи. Наприклад, там завищені оцінки загиблих українських бійців і занижені оцінки втрат росіян. Це може вказувати на спроби дезінформації з боку Росії.
- У злитих документах немає конкретних планів бойових дій. Але є інформація про потреби української армії станом на 1 березня.
- Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що до цього зливу документів може бути причетна розвідка країни-агресорки. Він наголосив, що ці вкиди не мають жодного відношення до реальних планів України.
- В українській розвідці припускають, що злив документів може бути черговою ІПСО Росії.
- Розслідуванням витоку даних зайнялися в Пентагоні та в міністерстві юстиції США.