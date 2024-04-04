На Львівщині ТЦК передало до поліції звернення про понад 2 тисячі ухилянтів

У Львівській області за неявку до ТЦК та СП в поліцію передали заяви про понад 2 тисячі військовозобов'язаних. Половину з них вже розшукали.

Від початку 2024 року територіальні центри комплектування та соцпідтримки Львівської області скерували в поліцію звернення щодо доставки 2 146 ухилянтів.

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Частину ухилянтів доставили до ТЦК

Повідомляється, що 2 146 ухилянтів не з'явилися до ТЦК після отримання повістки. Тож ТЦК та СП скерували щодо них звернення в поліцію.

За цей період представники поліції розшукали та доставили 1 226 осіб до ТЦК та СП, решта ще перебувають в розшуку,

– мовиться в повідомленні.

Повідомляється, що решту військовозобов'язаних не доставили у зв'язку з тим, що багато поданих у розшук не проживають за місцем реєстрації, виїхали за межі Львівської області, працюють в інших областях України тощо.

До цього стало відомо, що у Чернівецькій області оголосили у розшук понад 5 тисяч ухилянтів.

Натомість у ТЦК та СП Івано-Франківської області взагалі заявили про розшук понад 30 тисяч осіб.

Представники ТЦК наголошують, що поліція має право затримувати людей і навіть примусово доставляти їх до ТЦК та СП в порядку адміністративного затримання, якщо вони перебувають в розшуку. Однак важливо зауважити, що самі представники ТЦК не мають такого права робити такого.

Людина потрапляє у базу, якщо не прибула по повістці, не повідомила передбачені законом дані, ухилившись від призову. Тоді щодо неї ставлять помітку, що вона в розшуку.