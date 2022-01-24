Скільки депутатів зараз хворіють на COVID-19: відповідь Стефанчука

В Україні триває чергове погіршення пандемії коронавірусу в Україні. Не оминають захворювання і народні депутати.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він звернув увагу на епідемію в Україні та назвав скільки парламентарів зараз хворіють.

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Стефанчук: Закликаю вакцинуватись

Стефанчук закликав Апарат Парламенту перейти до режиму роботи, який би "дав можливість забезпечити життя і здоров'я працівників Апарату". Вочевидь мовиться про дистанційну роботу.

Раніше спікер Ради виступав за те, щоб нардепи голосували дистанційно . До парламенту мають подати відповідний проєкт закону.

Водночас Голова Верховної Ради України закликав нардепів проходити тестування та вакцинуватись для того, щоби запобігти поширенню захворювання серед народних обранців.

Наразі на COVID-19 хворіють 11 народних депутатів та 34 працівники Апарату Верховної Ради України,

– пояснив він.

Також Стефанчук нагадав, що щепитись можна у Центрі вакцинації у готелі "Національний". Він закликав нардепів, помічників-консультантів, працівників Апарату Парламенту на необхідності носити маски в усіх приміщеннях парламенту.

"На жаль, на новорічні свята мав можливість відчути особисто дію цієї хвороби, тому закликаю вас усіх вакцинуватися, берегти себе й дотримуватися дистанції", – сказав Стефанчук.

Коронавірус в Україні: останні новини

Новий штам коронавірусу Омікрон зафіксували у 17 регіонах України. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Через новий спалах коронавірусу в Івано-Франківській області вже посилили карантинні обмеження. З 24 січня там діють правила червоної зони.

Коли ситуація з COVID-19 у Києві досягне показників червоної зони, у місті посилять карантин. У громадському транспорті тоді запровадять режим спецперепусток.

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