Американський пілот F-16 сказав, скільки таких винищувачів потрібно Україні

У низці країн-партнерів навчають українських пілотів літати на винищувачах F-16. Американський пілот припустив, скільки таких літаків потрібно Україні.

Підполковник ВПС США, пілот F-16, Ден Гемптон сказав, скільки винищувачів F-16 потрібно мати нашій державі. За його словами, будь-яка кількість стане в пригоді для захисту українського неба.

Дивіться також "Елітний полк перетворили в збіговище зеків": росіяни скаржаться на долю свого війська

В ідеалі потрібно дві ескадрильї

Ден Гемптом сказав, що якби він міг потрапити в Україні із хоча б 6 літаками F-16, то він би це зробив.

В ідеалі потрібно мати дві повні ескадрильї, тобто 36 – 40 літаків,

– сказав військовий.

За його словами, така кількість потрібна, адже жоден реактивний літак не може працювати весь час.

Україна вже готує аеродроми для винищувачів F-16