Американський пілот F-16 сказав, скільки таких винищувачів потрібно Україні
13 січня 2024, 14:59Читать новость на русском
Джерело:Голос Америки
У низці країн-партнерів навчають українських пілотів літати на винищувачах F-16. Американський пілот припустив, скільки таких літаків потрібно Україні.
Підполковник ВПС США, пілот F-16, Ден Гемптон сказав, скільки винищувачів F-16 потрібно мати нашій державі. За його словами, будь-яка кількість стане в пригоді для захисту українського неба.
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В ідеалі потрібно дві ескадрильї
Ден Гемптом сказав, що якби він міг потрапити в Україні із хоча б 6 літаками F-16, то він би це зробив.
В ідеалі потрібно мати дві повні ескадрильї, тобто 36 – 40 літаків,
– сказав військовий.
За його словами, така кількість потрібна, адже жоден реактивний літак не може працювати весь час.
Україна вже готує аеродроми для винищувачів F-16
- Україна готує інфраструктуру для приймання багатоцільових винищувачів F-16. Також українські льотчики та інженери проходять навчання на Заході. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. За його словами, наразі триває активна робота з інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України.
- Паралельно тривають узгодження у рамках міжнародної Коаліції військово-повітряних сил. Він уточнив, що закінчити їх планують до кінця цього року.
- Генерал-лейтенант додав, що всередині України триває складна та кропітка робота щодо підготовки інфраструктури, її захисту, зокрема, засобами ППО та з низки інших питань.