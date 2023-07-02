Майже трильйон рублів, – пропагандисти визнали, що Кремль виділяв нечувані гроші на "Вагнера"

У Росії вже не приховують, що з кремлівського бюджету здійснювалось фінансування ПВК "Вагнера", яку контролює Євгеній Пригожин. Про це заявив один з путінських пропагандистів просто-таки в ефірі одного з федеральних телеканалів.

Власне, вірний пес диктатора Дмітрій Кісільов у своїй програмі назвав загальну суму контрактів, які Росія упродовж цих років уклала з "Вагнером" і компанією-імперією "Конкорд" Пригожина. Йдеться про цифру, що становить майже трильйон рублів.

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Скільки Кремль витратив на вагнерівців

За словами псевдожурналіста, вагнерівці отримали від Росії понад 858 мільярдів рублів за усі ці роки. Очевидно, йдеться про період від 2013 року – тобто від того часу, відколи існує приватний батальйон.

Фактично завдяки цьому – грошам російських платників податків – Пригожин став олігархом.

Група "Вагнер" у рамках укладених із державою контрактів отримала трохи понад 858 мільярдів рублів. Це майже трильйон. За іншими контрактами холдинг Пригожина "Конкорд" окремо надав послуг на суму ще 845 мільярдів рублів,

– сказав Кісільов.

Окрім того, він пояснив, що це не означає, що вагнерівці заробили стільки ж, однак це свідчить, що гроші в бізнес-імперії Пригожина крутились шалені: "Це не означає, що стільки ж заробили, але все ж таки говорить про масштаби бізнесу і масштаби амбіцій".

Зверніть увагу! Упродовж цих десяти років у Кремлі невтомно заперечували зв'язок з ПВК "Вагнера", хоча ця компанія виконувала чимало "завдань" у країнах Близького Сходу й в Африці, завдяки чому ріс вплив Росії в цих регіонах.

Варто сказати, що, взагалі, у російському законодавстві не існує такого поняття як "приватна військова компанія". Організація таких та подібних угрупувань мала б каратись згідно з кримінальним кодексом ворожої держави.

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