Нептун на нашому боці, – Гуменюк розповіла, скільки "Калібрів" Росія націлила на Україну

Час від часу Росія запускає ракети по містах України саме з Чорного моря, використовуючи задля цього ракети типу "Калібр". Водночас в ОК "Південь" розповіли, яка ситуація в акваторії зараз, та припустили, чого варто очікувати від ворога.

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк констатувала, що 14 березня на боці України не лише ЗРК Нептун, що успішно збивають крилаті ракети, а й морське божество Нептун. Це тому, що в морі цього дня штормить. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Один підводний ракетоносій напоготові

За словами спікерки, через погану погоду ворогу довелось корабельне угруповування чисельністю 8 одиниць відправити в пункт базування. І хоч пуски ракет звідти теоретично можливі, однак фактично не є реальні: дуже небезпечно запускати ракети з пунктів базування, оскільки там розташовані інші великі вибухові об'єкти, що можуть здетонувати.

Так, Нептун на нашому боці. І не тільки той, що бог морів. Зокрема, у зв'язку з посиленням шторму (російські – 24 Канал) надводні ракетоносії були заведені в пункти базування,

– сказала Гуменюк.

Однак вона зауважила, що один підводний ракетоносій Росія залишила на чергуванні. Себто щонайменше 4 ракети типу "Калібр" готові до застосування та загроза точкового ракетного удару досить висока.



Яка ситуація в акваторії Чорного моря станом на ранок 14 березня / Інфографіка ВМС ЗСУ

Удари з підводних ракетоносіїв певною мірою навіть більш небезпечні, аніж з надводних тому, що для українських Повітряних сил у такому випадку є ускладнення для виявлення старту пуску ракет.

Зверніть увагу! Речниця ОК "Південь" наголосила, що ворог атакує ракетами, як правило, об'єктах критичної інфраструктури, та додала, що у разі оголошення повітряної тривоги потрібно негайно йти в укриття.

Небезпека існує: останні атаки ворога