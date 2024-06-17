Українська армія вивела з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії

Росія продовжує активно втрачати свій дорогоцінний флот, розміри якого скорочуються дедалі більше. У ВМС розповіли про поточну ситуацію з ворожими кораблями.

Згідно з офіційною інформацією, українським воїнам вдалося пошкодити 28 ворожих кораблів. Про це в інтерв'ю розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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Скільки кораблів втратила Росія

За словами спікера, наразі вдалося знищити 28 суден, ще понад 10 одиниць перебували в ремонті. Однак багато з тих кораблів, які сьогодні в строю, теж зазнавали пошкоджень. Наприклад, фрегати "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров".

Значна частина кораблів противника вже познайомилася і з дронами, і з ракетами. І деякі з них уже були відновлені. Деякі стоять на ремонтах досі, деякі ще довго стоятимуть через серйозні пошкодження,

– розповів Дмитро Плетенчук.

Речник ВМС також розкрив хитрість щодо ворожих великих десантних кораблів. Наші бійці дочекалися, доки їх приведуть до ладу, а після цього ще вдарили.

Водночас ремонт російських ВДК складний процес, адже це 775-й проєкт, тобто вони польського виробництва. А в Польщі, з цілком зрозумілих причин, відмовляються їх обслуговувати.

Тож, якщо говорити у пропорційному відношенні, як пояснив Плетенчук, то третина Чорноморського флоту Росії виведена з ладу точно – "знищені та пошкоджені".

Утім, до цієї кількості у певний період належали ще деякі одиниці на кшталт катерів. А важливих серед них півтора десятка, починаючи з флагмана і закінчуючи чотирма великими десантними кораблями другого рангу.

"Першого рангу був лише крейсер "Москва". Це також підводний човен "Ростов-на-Дону", "Котов", "Івановець", "Василь Бех" та інші", – уточнив речник Військово-морських сил.

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