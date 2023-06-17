Знімає скальпи з техніки окупантів: скільки коштує снаряд Excalibur

Українські військові у війні з російськими окупаційними силами використовують високоточні снаряди Excalibur. Завдяки дозволу на експорт Excalibur до Іспанії стала відома ціна снаряду.

Агентство з оборонної співпраці США (DSCA) опублікувало дозвіл на експорт до Іспанії високоточних снарядів M982A1 Excalibur. Дозвіл містить інформацію про вартість контракту та кількість боєприпасів.

Дивіться також Знищують бункери та б'ють на 500 кілометрів: чому ракети Taurus стануть страшним сном для Росії

Яка експортна вартість Excalibur

Вартість контракту та кількість снарядів дозволяє оцінити експортну ціну Excalibur станом на літо 2023 року.

Відповідно до звіту, Іспанія може закупити 271 снаряд Excalibur за орієнтовним цінником у 48,2 мільйона доларів. У контракт також входить портативна система управління вогнем, яка необхідна для закладання координат цілей у пам'ять снаряда, інше супутнє обладнання, вишибні заряди, навчання, запасні частини, логістика тощо.

Таким чином, експортна вартість одного M982A1 Excalibur становить 177,86 тисячі доларів.

Ціна на Excalibur залежить від обсягу замовлення

. Індекс M982A1 означає серійну версію боєприпасу, який має стійку до завад систему супутникового наведення.

Аналітики звернули увагу, що вартість снарядів Excalibur залежить від обсягу замовлення. Зокрема, у звіті DSCA зазначено, що спочатку Іспанія хотіла замовити 118 снарядів, орієнтовна ціна яких складала б 21,87 мільйона доларів.

Тобто при закупівлі меншої партії ціна Excalibur може бути вищою й становити 185,3 тисячі доларів за одиницю.

Експерти констатують, що вартість Excalibur цілком об'єктивна. Річ у тім, Excalibur здатен вражати цілі першим пострілом на дальності до 36 – 48 кілометрів в залежності від артилерійської системи

"В умовах контрбатарейної боротьби знайти кращий засіб для ураження важливих цілей противника, включно з його артилерією, доволі важко", – мовиться у повідомленні.

Як українські військові використовують Excalibur

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у квітні 2023 року показав роботу Excalibur. Він опублікував відео з нашими воїнами, які поділилися враженнями від використання снарядів Excalibur.

Військові заявляють, що Excalibur дозволяє з високою точністю знищувати техніку та живу силу противника. Завдяки Excalibur українські воїни знищили ворожий танк Т-72.

У березні 2023 року українські військові опублікували відео, як зуміли завдяки Excalibur знищити російський зенітний комплекс "Оса-АКМ". Також Excalibur знищив російський ЗРК 9А331МДТ "Тор-М2ДТ".

Головний редактор Defense Express Олег Катков розповідав, що 4 – 5 снарядів Excalibur можуть знищити взводний опорний пункт.

. Excalibur при вазі 48 кілограмів має бойову частину у 22 кілограми. Для ураження цілей він використовує інерціальну та супутникову навігацію, яка гарантує "паспортну" похибку до 4 метрів від точки прицілювання.