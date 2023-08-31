ЗМІ підрахували, скільки літаків знищили у тилу Росії, Криму й Білорусі після 24 лютого
Джерело:"Верстка"
Ворожі літаки у тилу Росії, Білорусі, а також в анексованому Криму абсолютно не перебувають у безпеці. Так, журналісти припустили, що українські спецслужби та Збройні Сили змогли здійснити щонайменше дев'ять атак на авіабази країни-агресорки.
Так, на цих летовищах було знищено або пошкоджено щонайменше 24 ворожих літаків. Ці підрахунки ведуть з початку російського вторгнення, тобто з 24 лютого 2022 року.
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Російським літакам некомфортно у тилу
Журналісти нагадали, що перша атака на російські повітряні судна в тилу відбулася на другий день вторгнення, а саме 25 лютого 2022 року. Тоді на аеродромі Міллерово в Ростовській області згорів один транспортний літак, удар по якому, ймовірно завдали безпілотником або ракетою "Точка-У".
Біля аеродромів у Росії квітне "бавовна": останні атаки на летовища
- У Росії вночі 30 серпня жителі Псковської області повідомляли про гучні вибухи на аеродромі "Крєсти". Згодом стало відомо, що пошкодження отримали 4 вантажно-транспортні літаки Іл-76, які базувалися на цьому летовищі.
- До цього окупанти двічі бідкалися про атаку на аеродром "Шайківка", що у Калузькій області країни-агресорки. Внаслідок цього пошкодження отримав російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який є носієм ракет Х-101 і Х-555.
- Крім цього, під "роздачею" опинилося і летовище "Сольці" Росії. Там повністю згорів після атаки стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.