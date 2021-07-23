На Донбасі майже 260 людей залишаються зниклими безвісти, – Денісова
Джерело:фейсбук Людмили Денісової
На тимчасово окупованих територіях України через збройну агресію Росії 258 людей вважають зниклими безвісти за особливих обставин. Серед них є військовослужбовці.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Зокрема, вона зустрілася з директоркою Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер.
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Росія блокує процес пошуку
За словами Денісової, пошук зниклих безвісти мають здійснювати у рамках Тристоронньої контактної групи, відповідно до мінських домовленостей. Однак наразі Росія заблокувала цей процес.
Під час зустрічі Денісова також звернула увагу на проблеми пошуку зниклих безвісти за особливих обставин в окупованому Криму та Севастополі. Як вона розповіла, з 2014 року в Україні задокументовано 43 випадки насильницьких зникнень на території півострова.
Наразі є дані стосовно 11 таких людей.
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Денісова висловила сподівання на взаємодію з Міжнародною комісією, яка сприятиме пошуку та встановленню зниклих безвісти, а також захисту прав їхніх родичів та вдосконаленню законодавчого забезпечення цього питання.
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