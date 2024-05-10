Скільки ухилянтів загинули в Тисі від початку війни: у ДПСУ назвали цифру
Час від часу українські прикордонники знаходять у річці Тиса тіла чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон. У ДПСУ розповіли деталі стосовно поточної кількості таких випадків.
Як відомо, Тиса досить підступна річка через свою стрімку течію. Подекуди її висота сягає 5 метрів. Загалом у водоймі від початку запровадження в Україні воєнного стану наразі знайдено тіла 28 чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб перетнути лінію кордону. Про це в етері телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує 24 Канал.
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Втрачають життя через необдумані дії
Вже зафіксовано у річці Тиса 28 випадків, коли виявляли тіла людей, які загинули. Скоріше за все – це ті, хто намагалися втекти й напрямком для цього вибрали для себе лінію кордону по річці Тиса. Якщо сюди додати важкодоступні гірські місцевості або інші ділянки кордону – то це вже понад 35 випадків,
– наголосив речник ДПСУ.
За його словами, Тиса це досить підступна річка. Вона має стрімку течію, там є і коріння дерев, і місця, куди може затягувати течія.
"Недостатність сил у порушників під час подоланні річки, підступні місця призводять до того, що людина втрачає життя через необдумані та безглузді дії щодо спроби незаконного перетину кордону", – каже Демченко.
Днями прикордонники витягнули з Тиси тіла двох чоловіків
- Українські прикордонники виявили у річці Тиса двох чоловіків. Через сильну течію їх вдалось дістати з води тільки наступного дня. Прикордонники повідомили, що тіла помітили ввечері 27 квітня.
- Однак витягнути їх на поверхню змогли тільки вранці 28 квітня. У Держприкордонслужбі повідомили, що тіла потопельників прикордонники виявили тоді, коли патрулювали українсько-румунський кордон.
- До місця події викликали рятувальників ДСНС та співробітників Нацполіції. Через високі пороги та сильну течію дістати тіла з води вдалося лише на ранок. Наразі особи загиблих встановлюються.
- Тоді у Держприкордонслужбі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення це вже 24 випадок загибелі чоловіків, які намагались перетнути Тису.