Відстрочка від мобілізації: в ТЦК розповіли, скільки потрібно часу для ухвалення рішення
Джерело:Одеський обласний ТЦК та СП
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Втім, є деякі категорії осіб, які можуть претендувати на відстрочку.
Зауважимо, що комісія має 7 днів, щоб розглянути питання про надання відстрочки. Після розгляду документів комісія приймає рішення про надання або відмову у відстрочці.
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Які строки розгляду питання про відстрочку
Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади,
– повідомили в ТЦК.
Після розгляду документів комісія приймає рішення про надання або відмову у відстрочці, яке оформляється протоколом.Важливо! Заявник отримає повідомлення про рішення телефоном, електронною поштою або поштовим зв’язком не пізніше наступного дня після його ухвалення.
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